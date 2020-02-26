Редакція STB.UA пропонує привітання з 8 березня жінкам різного віку і різних професій, які покажуть вашу повагу до їхньої праці та старань. Таке привітання буде приємно отримати мамі, бабусі, вчительці, колезі.

Привітання з 8 березня подрузі, однодумниці, сестрі

Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов’ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Зі святом весіннім



Найкращі вітання!



Здійсняться хай всі



Потаємні бажання!

Хай сонце освітить



Обличчя привітні.



Хай радісно буде



І в грудні, і в квітні!

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Привітання з 8 березня мамі

У світле та радісне свято жіноче

Матусю свою привітати я хочу.

Вона в мене добра, вона в мене гарна,

У домі ґаздиня вона бездоганна,

І слово підтримки для кожного має,

Та завжди в очах її посмішка сяє.

В цей день я для мами несу у руці

Яскравого сонця тонкі промінці,

І запах зелених, весняних гаїв,

І квіти з далеких, казкових лугів.

Зберу у долоні сріблясту росу

І рідній матусі її віднесу.

Дарую всю землю, ліси і моря!

Ти краща у світі! Матуся моя!

***

В день святковий, в день весняний

Проліски зберу для мами.

Як іще поздоровляти?

Знову щось намалювати?

Мрію гроші заробляти,

Щоб для мами купувати

Справжні, дорогі дарунки –

Нащо їй мої малюнки?

Привітав. Мамуся взяла

Мій малюнок і сказала:

«Синку, всі твої малюнки –

Найкоштовніші дарунки!

Хто мені, скажи, крім тебе

Подарує синє небо,

Сонце, що отак сміється?

Це ніде не продається!

І бабуся наша, знаю,

Теж малюнки зберігає,

Ті, що їй колись на свята

Дарував малим твій тато!»

Мамині слова приємні!

Малював я не даремно!

І в подяку за дарунок

Я отримав поцілунок!

Привітання з 8 березня бабусі

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

Дорогі бабуні наші й мами!

Березневе свято настає.

Знайте, що пишаємось ми вами!

Дяка вам, що ви на світі є!

Ви — і вчителі, й майстри лопати,

Будь-якого фаху ви — рідня.

Хочемо, щоб дідусі і тата

Квіти вам приносили щодня!

З квітами і посмішки веселі,

Ну, і не порожні гаманці!

Сонячно було щоб і в оселі,

І довкола, як у свята ці.

Щоб самі ви квітли, наче квіти,

Не терпіли сльозної нужди,

І щоб ми, примхливі ваші діти,

Радість дарували вам завжди!

Щоб і потім ви пишались нами.

Та є ще один, як кажуть, тест:

Щоб чиясь бабуня, а чи мама

Стала президентом врешті-решт!

Може, і змінилося б на краще

Те, про що ми мріємо давно.

Жінка президентом не була ще,

Але може стати все одно!

Все це ми говоримо з любов’ю,

Ваші малюки й не малюки.

Щастя вам! Поваги! І здоров’я!

Не на день — на два, а на роки!

Привітання з 8 березня вчителю

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов’ю.

Щастя! Радості! Здоров’я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у Вас душа прекрасна,

Серце Золоте!

Привітання з 8 березня колегам

Добрий керівник у роботі

І порадник у житті,

Ви розрадите в скорботі,

Не забудете в біді,

Порадієте на святі,

Не останні – за столом,

І на дружбу Ви багаті,

До людей Ви – лиш з добром,

З святом Вас віта сьогодні

Весь наш дружній колектив

Працьовиті, гарні, можні Будьте Ви!

І повні сил!

***

Шановні колеги жіночої статі!

Бувайте здорові, бувайте багаті!

Мужчини несуть вам і квіти, й серця –

Не тільки у свято – щодня, без кінця.

Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи Вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

Привітання з 8 березня усім жінкам

Березень…

Весна…

Які прекрасні, милі лиця,

Усмішка чудова на устах.

Це свято жінки:

матері, коханої, дружини.

Низький уклін Вам до землі

від чоловіка, від дитини.

Хай світить сонце в вишині,

Пташки співають Вам пісні.

***

Вітаємо тебе зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток-

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом-на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого КОХАННЯ!

Вітайте одне одного й будьте щасливі!



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