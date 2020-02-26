Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Модні зачіски 2020: тренди на весь рік

26.02.2020

Якщо ви хочете змінити імідж, то 2020 рік чудово для цього підходить. Адже його можна назвати роком експериментів і початку чогось нового! Дізнайтеся про найпопулярніші варіанти модних зачісок 2020 року, адже саме топові зачіски стануть тією «паличкою-виручалочкою», якій до снаги перевтілити жінок до невпізнання, та й не лише зовні!

Зачіска гарсон 2020

прическа гарсон

Для любителів хлоп’ячої недбалості: коротка стрижка з піднятими біля коренів пасмами. Ідеальне поєднання – тендітна шия і мініатюрні риси обличчя, відтінені брутальної зачіскою, зовсім як у експерта проєкта Слідство ведуть екстрасенси Яни Пасинкової:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Можна укладати в домашніх умовах за допомогою фена, брашінга і фіксуючого гелю, щоб створити прикореневий об’єм для короткого волосся.

Зачіска «Подружка серфера» 2020

подружка серфера прическа

Хочете виглядати так, ніби щойо приїхали з Маямі? Сміливо робіть таку укладку. І врахуйте, що немає у світі жінки, яку б ці локони не зробили молодшою і «повітрянішою». Зробити таку зачіску досить легко, всього лише за допомогою великої плойки або великих бігуді.

Більше на тему: Модні стрижки 2020: тренди на рік

Високий кінський хвіст 2020

конский хвост

Гладеньке або недбало зібране текстурне волосся. Кінський хвіст у 2020 році все ж має парочку відмінних рис: дуже високий, дуже довгий і дуже гладкий, а резинка неодмінно повинна бути прихована під пасмом волосся, яке закріплене навколо хвоста.

Зачіска з ефектом мокрого волосся 2020

эффект мокрых волос

Варіантів укладки з ефектом мокрого волосся просто сила-силенна. Ви можете укласти гелем тільки коріння або ж розподілити олію і мус по всій довжині, зібравши потім пасма в пучок або хвіст. А для коротких стрижок така укладка взагалі стане порятунком: виглядає модно, є кілька різних стилів зачіски, створюється за одну хвилину. Ідеально!

Зачіска афрокучері 2020

афрокудри 2020

Насправді це ті ж локони, тільки дуже дрібні. Очевидний успіх цієї зачіски в тому, що вона може додати об’єму біля коріння волосся: укладка зробить більш грайливе враження і додасть образу легкості. Те, що потрібно для Нового року або будь-якого іншого свята в 2020 році!

Більше на тему: Брови 2020: модні тенденції

Низький елегантний хвіст 2020

низкий хвост

Якщо високий хвіст додає образу зухвалості, то низький походить для більш витончених дам. Це саме та класика, з якою ніколи не прогадаєш. А якщо захочете розбавити зачіску і зробити її більш нарядною – завжди можете покластися на стильні шпильки і інші аксесуари для волосся, зовсім як яскрава суддя Х-фактора-10 Оля Полякова.

Оля Полякова

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить