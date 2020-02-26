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Цікаві детективні серіали та фільми: топ-5 від Даші Трегубової

26.02.2020

Шукаєте цікавий детективний серіал? Актриса серіалів СТБ «Загадка для Анни» та «Зникла наречена» Даша Трегубова знає все про світ кіно. А для того, щоб вас більше не турбувало питання стосовно вибору детективу, Даша зробила добірку з найкращими кінокартинами. Тож який серіал чи фільм варто переглянути? Дізнайтеся в матеріалі.

Щасливе число Слевіна

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Країна: США, Німеччина

Жанр: детектив, драма, містика

У головних ролях: Брюс Вілліс, Морган Фрімен, Джош Гартнетт, Бен Кінґслі, Люсі Лью.

Неймовірний детективний трилер отримав великий успіх у світі кіно. Сюжет настільки закручений, що заворожує з першої хвилини перегляду. В основі фільму — історія Слевіна Кавалера, у якого всі плани руйнуються на очах. Зупинившись у квартирі друга, Слевін навіть не підозрює, з якими небезпечними людьми зведе його життя.

«Це мій улюблений детектив останнього десятиліття. Рекомендую кожному до перегляду. Такий твір кіномистецтва захоплює з перших хвилин!» — ділиться Даша.

Велика маленька брехня

Країна: США

Жанр: детектив, драма

У головних ролях: Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Шейлін Вудлі, Зої Кравіц та інші.

В центрі оповідання — три матері, яких об’єднує загадкове вбивство. Історія детективного серіалу починається у звичайній американській школі. Сім’ї однокласників втягнули в неприємний скандал. Школа ділиться на два табори, і протистояння незабаром досягає апогею.

Даша Трегубова вважає цю картину одним із найкращих детективних серіалів. Це інтригуюча  історія про любов та ненависть у сім’ї.

Вершина озера

Більше на тему: Даша Трегубова — взірець жіночності серед детективів у спідниці

Країна: США

Жанр: детектив, драма

У головних ролях: Елізабет Мосс, Ніколь Кідман, Гвендолін Крісті, Давид Денсік та інші.

Дія кримінального детективу відбувається у глухому містечку у Новій Зеландії. Дванадцятирічна дівчинка на п’ятому місяці вагітності і нікому не розповідає, хто батько дитини. В один момент героїня вирішує накласти на себе руки. На щастя, безневинну рятують, а розслідування цієї дивної справи доручають детективу. Але дівчинка безслідно зникає…

«Неймовірний серіал з нотами детективу інтригує та заворожує. Другий сезон мені сподобався менше, а ось перший — зачепив душу відразу», — зізнається Даша Трегубова.

Пуаро Агати Крісті

Країна: Велика Британія

Жанр: детектив, драма

У головних ролях: Девід Суше, Г’ю Фрейзер, Філіп Джексон, Полін Моран та інші.

Детективний серіал розповідає про неймовірні розслідування, якими займається слідчий Еркюль Пуаро. У Лондоні вже багато років працює емігрант з Бельгії, колишній поліцейський Еркюль Пуаро. Чоловік займається приватним розшуком, розслідуючи таємничі події.

Даша Трегубова обожнює переглядати детективні серіали за мотивами книг Агати Крісті:

«Розслідування Пуаро — це неймовірна історія відомого детектива Великої Британії. Агата Крісті створила персонажа, який сподобається і дітям, і дорослим. Такі серіали викликають тільки захоплення!»

Залягти на дно в Брюгге

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Країна: Велика Британія, Ірландія

Жанр: детектив, комедія

У головних ролях: Колін Фарел, Брендан Глісон, Рейф Файнс та інші.

Дії детективного фільму розгортаються навколо двох професійних злочинців. Один з них отримує завдання, з яким, на жаль, не справляється належним чином. І шеф Гаррі від гріха подалі відправляє «підопічного» за межі Англії — в старовинне бельгійське містечко під назвою Брюгге…

«Цей фільм славиться змішуванням жанрів — комедії та детективу. Це класика жанру, яка водночас змушує посміхатися та співпереживати», — каже Даша Трегубова.

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