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Гурт DETACH заявив про відхід у творчу відпустку

26.02.2020

Учасники «Х-фактор» -7 на телеканалі СТБ і Нацвідбору на Євробачення-2017 гурт DETACH вже сьогодні, 26 лютого, заявив про відхід у творчу відпустку. Подробиці – далі в матеріалі!

Новину про те, що гурт ставить творчість на паузу, опублікували на Instagram-сторінці DETACH:

«Сім’я, ми довго думали над тим, як повідомити вам цю новину. Слів мільйони, але вибрати відповідні іноді нелегко. Тим більше, коли потрібно сказати щось людям, яких шалено любиш. Але мовчати далі немає сенсу. Ми вирішили піти у творчу відпустку. Як довго вона триватиме? Не знаємо. Але знаємо одне: нам потрібні зміни. Потрібен час, щоб видихнути і піти далі. Разом чи окремо? Ще подивимося. Але незважаючи на це, ми хочемо, щоб ви знали: ви краще, що було з нами за ці 10 років».

Група також подякувала своїм фанатам за любов і відданість.

«Спасибі вам за любов і підтримку. Дякую за драйв і емоції. Дякую за вас! Ви назавжди будете в наших серцях! Ви –  найкращі. Ваші DETACH».

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