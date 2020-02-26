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Глінтвейн: рецепти класичного і безалкогольного напою від учасників «МастерШеф»

26.02.2020

Взимку глінтвейн — найкращий напій. Він зігріває, смачно пахне і може бути безалкогольним. Секрети приготування глінтвейну від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

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Як готувати глінтвейн:

  1. Змішати вино з іншим напоєм.
  2. Розігріти суміш у каструлі на невеликому вогні.
  3. Додати нарізані тонкими слайсами фрукти.
  4. Перемішати.
  5. Додати спеції.

Португальський глінтвейн

Інгредієнти:

  • Портвейн – 375 мл
  • Кріплене вино «Мадейра» – 375 мл
  • Апельсин – 1 шт.
  • Паличка кориці – 2 шт.
  • Гвоздика

Французький кавовий глінтвейн

Інгредієнти:

  • Червоне сухе вино – 200 мл
  • Еспресо – 1 порція
  • Паличка кориці – 1 шт.
  • Імбир
  • Апельсин – 2 часточки
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Кардамон (за смаком)
  • Гвоздика (за смаком)
  • Бодян (за смаком)

Англійський глінтвейн

Інгредієнти:

  • Темний ром – 2 ст. л.
  • Червоне сухе вино – 45 мл
  • Лимон – 1 скибочка
  • Цукор – 2 ч. л.
  • Мускатний горіх – 1 ч. л.
  • Паличка кориці – 1 шт.

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Іспанський глінтвейн

Інгредієнти:

  • Сухе червоне вино – 1 пляшка
  • Мандарин (з цедрою) – 1 шт.
  • Лимонна цедра – 4 смужки
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Паличка кориці – 1 шт.
  • Ванільний стручок – половина
  • Бренді – ¼ склянки
  • Мускатний горіх – 1 ч. л.

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Німецький глінтвейн

Інгредієнти:

  • Червоне сухе вино – 1 пляшка
  • Цукор – ¼ склянки
  • Аніс – 1 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Кардамон – 3 стручки

Італійський білий глінтвейн

Інгредієнти:

  • Біле напівсолодке вино – 1 пляшка
  • Апельсин – 1 шт.
  • Грейпфрут – ¼ шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Паличка кориці – 1 шт.
  • Суха гвоздика
  • Бодян – 1 шт.

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Скандинавський глінтвейн

Інгредієнти:

  • Червоне сухе вино – 1 пляшка
  • Коньяк або горілка – ½ пляшки
  • Гвоздика сушена – 25 шт.
  • Паличка кориці – 5 шт.
  • Родзинки – ½ чашки
  • Очищений мигдаль – 1 склянка
  • Кардамон – 1 ч. л.
  • Цукор – 2 склянки
  • Апельсин – 1 шт.

Болгарський яблучний глінтвейн

Інгредієнти:

  • Рожеве вино – 1 пляшка
  • Цукор – 200 г
  • Яблука – 200 г
  • Чорний перець – 1520 горошин
  • Паличка кориці – 2 шт.
  • Гвоздика – 10 г
  • Лимон – 1 шт.

Вишневий глінтвейн

Інгредієнти:

  • Червоне десертне вино – 2 пляшки
  • Вишнева наливка – 500 мл
  • Гвоздика – 56 шт.
  • Мелена кориця – дрібка
  • Лимон – 1 шт.

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Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

  • Темний виноградний сік – 1 л
  • Гвоздика – 4 стручки
  • Бодян – 2 шт.
  • Корінь імбиру – 1/3 шт.
  • Мелена кориця – 1/4 ч. л.
  • Мускатний горіх – на кінчику ножа
  • Лимон – 1 шт.

Смачного!

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