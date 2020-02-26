Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Харчування для жінок: що повинно бути в раціоні кожної дівчини

26.02.2020

Як харчуватися жінкам і що повинно бути в їх раціоні? Які особливості жіночого харчування? Що за продукти потрібно обов’язково додати в своє меню? Відповіді ці запитання, а також як скласти для себе ідеальний план харчування для жінок, ми розписали в матеріалі.

Какие продукты должны быть в рационе женщины

Що має бути в раціоні жінок

Збалансований раціон сприяє не лише покращенню зовнішнього вигляду, а й суттєво зміцнює здоров’я, додає фізичних і моральних сил. Адже завдання жінки – підтримувати домашнє вогнище. Дітям потрібна здорова мама, а чоловікові – красива і спокійна дружина. Спробуємо з’ясувати, які саме продукти сприяють досягненню найкращого результату.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів

Продукти для жінок:

Молоко

Незважаючи на розбіжності з приводу користі молока, що посилилися останнім часом, лікарі стверджують: його можна і потрібно пити в будь-якому віці. Якщо прагнете нормалізувати гормональний фон і зміцнити нерви, візьміть за правило випивати склянку теплого молока перед сном. Щоб прискорити обмін речовин, та й просто для смаку, додайте до напою ароматні спеції – куркуму, корицю, імбир або кардамон.

Червона риба

Особенности женского питания: что должно быть в рационе у каждой женщины - фото

Лосось – джерело омега-3-жирних кислот, необхідних для здоров’я жіночої репродуктивної системи. Крім того, магній, фосфор, йод і калій в складі цієї смачної та поживної риби позитивно впливають на щитовидну залозу, мозок, нирки і серце. Також її варто додати в меню тим, хто займається спортом: білок лосося, сьомги та форелі засвоюється значно краще, ніж білок червоного м’яса.

Капуста

Прагнете скинути зайву вагу? Їжте білокачанну капусту! Цей смачний і хрусткий овоч містить мало калорій, але багатий на вітамін С та лютеїн – білок, що нормалізує гостроту зору. Цвітна капуста і броколі допомагають вивести шлаки з організму, а також знижують ризик виникнення раку молочної залози.

Більше на темуЩо приготувати на сніданок з вівсянки

Помідори

У складі помідорів – антиоксиданти. Регулярне вживання цього овоча забезпечить легкий омолоджувальний ефект, а також підніме настрій. Деякі сорти (наприклад, томати чері) покращують обмін речовин.

Ягоди

что должно быть в рационе женщин - фото

Журавлина, полуниця, лохина, малина – обирайте, що вам до душі. Кожна з цих ягід має свої переваги. Так, малина містить елагову кислоту, яка захищає від раку шийки матки, а журавлина – нейтралізує дію вільних радикалів. Крім того, всі ягоди знижують ризик виникнення запальних процесів у шлунково-кишковому тракті та в серцево-судинній системі.

Горіхи

Достатньо невеликої жменьки щодня, щоб компенсувати брак моно- і поліненасичених жирів, рослинного білка, вітамінів Е і А. При регулярному вживанні кеш’ю, арахісу, фундука або мигдалю падає рівень холестерину в крові. Правда, варто враховувати високу калорійність горіхів. Не рекомендовано їсти більше 60 г на день.

Шпинат

Листя шпинату – один із найкращих рослинних джерел кальцію і заліза. Додавайте в салати або використовуйте замість гарніру, і тоді стан вашого волосся, кісток і нігтів помітно покращиться. Крім цього, шпинат сприяє відновленню крові, запобігаючи розвитку анемії.

Злаки

как питаться женщинам - фото

Каші та цільнозернові продукти необхідні для кращого засвоєння їжі, нормалізації обмінних процесів. Повільні вуглеводи, які містяться у злаках, не викликають різкого підвищення рівня цукру в крові, завдяки чому довше зберігається відчуття насиченості та не відкладаються зайві кілограми.

Кисломолочний сир

Безумовно, найбільшу користь принесе домашній сир або магазинний сир з мінімальним терміном придатності. Кисломолочні продукти багаті на бактерії, що забезпечують нормальну роботу кишківника і засвоєння необхідних організму речовин.

Більше на темуЩо повинно бути в щоденному раціоні чоловіка

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить