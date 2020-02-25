Відбулася прем’єра 2 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК». У 1 випуску в студії заслухали історію, яка деяких насмішила, а деяких — шокувала. Чому чоловік схильний вірити екстрасенсам, а не дружині? І хто таки біологічний батько? Детальніше читайте в матеріалі про 1 випуск 2 сезону «Таємниці ДНК» від 25.02.2020.

Усе своє життя Дмитро живе з мамою. Про своє особисте життя чоловік в першу чергу розповідає також матері. Тому коли Діма і Вікторія вирішили одружитися, першою про це дізналася свекруха. Однак збентежила її не новина про шлюб, а заява про вагітність Віки. Терміни моменту знайомства і вагітності не збігалися. А вже коли народився малюк, стало зрозуміло — він не рідний син Діми. За словами свекрухи, дитина іншої національності і нічого спільного з їхнім родом не має.

Свою версію у студії «Таємниці ДНК» розповіла Вікторія. Дівчина емоційно зауважила, що не мала планів на житло Діми. Ба більше, чоловік раніше заявляв, що хоче сина. Інтимна близькість у пари відбулася в день весілля у серпні. Також з’ясувалося, що Діма звертався до екстрасенсів, які пророкували хвору дитину. Свою версію озвучив сам чоловік у студії «Таємниці ДНК». Він уже близько року збирає докази і веде розслідування. Раніше Дмитро отримав оперативну інформацію, нібито Віка вже має одну дитину, а іншої і зовсім позбулася шляхом аборту.

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У цій історії з’явилася Ніна Яковлєва, яка дає пророчі поради родині Діми. Вона і поділилася з чоловіком своїми видіннями, що Вікторія займається чорною магією. А всі стосунки, які виникли між двома, — це результат привороту.

До студії також приїхав Сергій — друг Вікторії. На думку Дмитра, саме він є батьком дитини. На ток-шоу «Таємниці ДНК» розгорівся справжній конфлікт, адже звинувачення у бік Сергія необґрунтовані, він одружений і виховує своїх дітей. А інтимних стосунків із Вікою у нього ніколи не було.

Всі крапки над «і» розставив тест ДНК, який показав, що ймовірність того, що Дмитро батько дитини — 99,9%. Чоловік зробив висновок, що все одно не хоче бачити сина, адже не вважає його рідним.

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