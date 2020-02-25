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«Сліпа»: чим зацікавлять 3 і 4 випуски від 25.02.2020
Сьогодні, 25.02.2020, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 3 і 4 випуски проєкту, заснованого на реальних історіях людей,«Сліпа» . Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.
У 3 випуск проєкту «Сліпа» за допомогою до бабусі Люби звернулася Світлана. Лягаючи спати зі своїм чоловіком, вона побачила, як з-під ковдри зявилася жіноча рука, а на грудях її чоловіка – подряпина. Дівчина відразу ж відчула біду. Але хто або що загрожує її чоловікові?
В 4 випуску проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Наталія Гончарук. Жінка нещодавно поховала свого сина. Однак на кладовищі їй здалося, що вона з могили чує його голос. Вдома повторилося те ж саме. Про що хотів попередити свою матір небіжчик? Яких неприємностей варто чекати?
Дізнайтеся всі подробиці в 3 і 4 випусках від 25.02.2020.
Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 3 і 4 випуски від 25.02.202025 лютого дивіться онлайн проект Сліпа 3 і 4 випуски. Чим здивують 3 і 4 випуски Сліпа від 25.02.2020 - дивіться в анонсі
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