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«Сліпа» 2 випуск: Попередження з могили

25.02.2020

24 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 2 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Наталі Гончарук? Жінка нещодавно поховала сина, проте, оплакуючи його на кладовищі, почула голос із могили. Про що хотів попередити маму небіжчик? Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

У Наталії Гончарук нещодавно трапилося горе — помер її єдиний син. Жінка дуже важко переживала втрату. Одного разу, прийшовши на кладовище зі своїм чоловіком, невісткою, внуком і новою нянею, вона почула голос покійного.

У сім’ї Наталії ніхто не повірив, але вночі вдома вона знову почула голос покійного Сашка. Жінка була впевнена, що він намагався сказати їй щось дуже важливе, але, на жаль, вона не розібрала слів. Тому Наталя вирішила звернутися по допомогу до бабусі Люби.

Сліпа застерегла Наталю, що дружина її сина задумала вбивство. Однак чи зможе Наталія вчасно запобігти новій трагедії? Детальніше дивіться у випуску.

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Video: «Сліпа» 2 випуск: Попередження з могили

Сліпа 1 сезон 4 випуск ви дізналися, чому не можна забирати з кладовища речі. Як допомогла жінці Сліпа в 4 випуску від 25.02.2020

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