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«Сліпа» 3 випуск: як уберегти чоловіка від любовного привороту

25.02.2020

24 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 3 випуск проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти молодій мамі Світлані? Одного дня, в ліжку зі своїм чоловіком вона побачила, як з-під ковдри з’явилася жіноча рука, а на грудях чоловіка — подряпина. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Після народження дитини Світлана, як і багато інших молодих мам, мало з ким спілкувалася. Одного разу лягаючи спати зі своїм чоловіком, вона побачила, як з-під ковдри з’явилася жіноча рука, а на грудях чоловіка — подряпина. Дівчина дуже злякалася. Тому вирішила звернутися по допомогу до бабусі Люби.

Сліпа попередила Світлану про небезпеку: у неї з’явилася суперниця, яка хоче приворожити її чоловіка. Але як дізнатися, хто ця жінка, адже Світлана ні з ким не спілкується, та й у чоловіка немає нових знайомих жінок. Може, бабуся Люба помилилася?

Однак Свєта зловила чоловіка на брехні і тепер не знаходить собі місця. До того ж на його грудях з’явилися нові подряпини…

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Video: «Сліпа» 3 випуск: як уберегти чоловіка від любовного привороту

Сліпа 1 сезон 3 випуск ви дізналися, як уберегти чоловіка від любовного привороту. Як допомогла дівчині Сліпа в 3 випуску від 25.02.2020

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