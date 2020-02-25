2020 рік високосний, а це значить, що в ньому буде більше днів, ніж зазвичай. Щоб дізнатися, скільки днів у високосному 2020 році, читайте наш матеріал.

Один рік – це час, за який Земля встигає зробити оберт навколо Сонця. Триває він 365 днів і п’ять з хвостиком годин, або приблизно чверть доби.

Ще в дуже давні часи астрономами було помічено, що повний календарний цикл був трохи довшим, ніж 365 днів. Точніше, 365 днів і 6 годин.

Щоб компенсувати цю різницю, неповні шість годин, кожні чотири роки в нашому календарі «трапляється» 29 лютого.

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Історія введення високосного року

З 1 січня 45-го року до нашої ери всім відомий римський імператор Юлій Цезар спільно зі своїми придворними астрономами, які точно підрахували тривалість року, вводить указ, за ​​яким один з чотирьох років буде вважатися високосним. На честь нього цей календар так і назвали – юліанським.

Триває високосний рік, відповідно, 366 днів. Розрахувати його дуже легко, досить, щоб він ділився на 4, але при цьому не ділився на 100, наприклад, 1900 рік не був високосним, хоча ділився на 4 і 100. Або інший варіант, він буде ділитися на 4, на 100 і 400 одночасно, наприклад, 2000 рік.

Після майбутнього високосного 2020 року наступними в 21 столітті високосними будуть 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044 року і так далі, кожні чотири роки.

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