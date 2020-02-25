Вже сьогодні о 20:00 глядачі телеканалу СТБ побачать 3 і 4 серії нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії». Перші дві серії познайомили нас з головними героями і виявилися дуже насиченими. Чого чекати від 3 і 4 серії мелодрами «Проти течії» – читайте в матеріалі.

У 3 і 4 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

На що готова піти Марина щоб зруйнувати відносини Міли і Руслана?

Які таємниці приховує будинок Калініних?

Чим обернеться підступний план Марини?

Чому Руслан втече з власного весілля?

Хто несе загрозу для життя Міли?

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Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» о 20:00 і 21:00 на телеканалі СТБ!

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