Вже сьогодні на телеканалі СТБ стартує 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК». Незмінна ведуча Тетяна Висоцька розповіла про секрети з-за лаштунків, чого не покажуть по телебаченню. А також, чи задумувалась Тетяна пройти тест ДНК на етнічну приналежність? Більше читайте в ексклюзивному інтерв’ю для STB.UA.

Після виходу першого сезону «Таємниці ДНК» до вас особисто надходили прохання по допомогу?

Звісно, одразу по виходу програми люди, які хочуть розгадати свої родинні таємниці, почали писати. Я передаю всю інформацію нашим редакторам. Та насправді є адреса і телефони проєкту. І є сенс одразу за ними звертатися.

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Як змінилося ваше життя після того, як ви стали ведучою важливого соціального проєкту? Можливо більше звертаєте увагу на соціальні проблеми?

Я точно тепер знаю, що життя багатше за фантазію. Те, які бувають в житті повороти і перипетії, — не вигадає жоден сценарист. У мене побільшало роботи, відповідальності і спілкування з людьми, і це прекрасно! Принаймні, я про останнє.

Як проходить процес вибірковості історії? І як ви ознайомлюєтеся з темою ефіру? Або це відбувається безпосередньо вже у студії?

Наші редактори і керівник проєкту дуже ретельно вивчають історії, їхні деталі. Це реаліті. Бувало таке, що програма зривалася за кілька годин до запису. Хтось із героїв відмовляється їхати — і все, немає повноти картини. Я заздалегідь читаю сценарій, уважно ставлюсь до імен і дат, це важливо для того, щоб розкривати, розплутувати історію в студії. Але дуже часто, якщо не завжди, все іде інакше. І цей експромт просто треба підхопити, не заважати йому.

Чим здивує другий сезон? Які історії ви вже обговорювали у студії ток-шоу?

У другому сезоні ми стали ще вимогливіші, яскравіші. Без реальних історій не буде гарної програми. Тому головна задача — знайти їх, а потім вміти розповісти. Ми вже записали дві разючі історії: якщо одна про пошук мами і результат приголомшив доньку, то другу ми писали довго, аби не втратити всіх деталей. Не заздрю режисерам монтажа, чесно кажучи. Це класична історія, коли свекруха і син, він же чоловік, не вірять, що народжена дитина — їм рідна. Вперше у студії не витримали глядачі і приєдналися до дискусії. Буде гаряче!

У чому основна складність бути ведучою проєкту, де вирішується доля багатьох людей?

Почну з останнього — я щаслива, що в мене є обидва проєкти і моживість їх поєднувати. Тому що це принципово різна робота і підходи, які дозволяють розвиватися в різних напрямках. Звісно, я насамперед інформаційна журналістка з перших своїх кроків на телебаченні. Але «Таємниці ДНК» — це свіжий подих і можливість розвиватися у жанрі ток-шоу. Основна складність — втримати студію в кулаку, коли є одразу кілька ниток, ніхто не слухає іншого і хтось заважає розкрити героя своїми порадами. Тоді, вибачте, доводиться вставати, гучно зупиняти всіх чи навпаки «шикати». Але цього не покажуть по телевізору. Це організаційні моменти насправді. Ну, і важко емоційно після складних заплутаних історій. Доводиться інколи пити заспокійливе. Адже не зануритися в історію не можна.

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Особисто у вас не виникало бажання пройти тест ДНК на етнічну приналежність?

Я, до речі, все частіше задумуюсь про цей тест, бо в мене одразу дві родинних легенди. З боку тата — про прадіда-цигана, який звабив панночку. А з боку мами — взагалі подейкують, що прапрабабця народила від засновника заповідника Асканія-Нова, відомого на півдні України барона Фрідріха Фальц-Фейна. Так що — чому б і ні, а раптом таки є в мені німецька кров? (Посміхається. — Прим. ред.)

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