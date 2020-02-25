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Менеджер Youtube-каналу Євробачення Стейн Смулдерс: Український Нацвідбір дуже якісний і сильний

25.02.2020

22 лютого в ефірі телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ відбулася головна музична подія цієї зими – фінал Національного відбору на Євробачення-2020 року, переможцем якого стала електро-фольк група Go-A з піснею «Соловей». Вони отримали максимальні 12 балів від суддів і глядачів, і в травні цього року представлять Україну в Роттердамі на 65-му міжнародному пісенному конкурсі. Вперше на Євробаченні Україна буде представлена ​​піснею, яка від початку і до кінця виконується українською мовою.

За результатами телеперегляду фінал Національного відбору в ефірі СТБ зібрав частку 10,8 (аудиторія 18-54, міста 50+) і увійшов в топ-3 програм дня.

На офіційних сторінках СТБ трансляція трьох прямих ефірів з ексклюзивними включеннями з бекстейдж зібрала понад 2,6 млн переглядів. За українським відбором стежили глядачі з 25 країн, серед яких Швейцарія, Британія, Німеччина, Нідерланди, Ісландія, Данія, Польща, Канада, Греція, Ізраїль, Китай і ін.

А пісня-переможець «Соловей», якій Україна буде представлена ​​в Роттердамі, на офіційних Youtube-каналах СТБ, UA: ПЕРШИЙ і ESC всього за 2 дні зібрала понад 2 млн переглядів.

Проєкт #ЩоденникиЄвробачення з Володимиром Бірюковим зібрав 1,2 мільйони переглядів на сторінках СТБ (Facebook, Instagram, YouTube) та на офіційному сайті. 

До українського відбору завжди була прикута увага великої кількості преси, але в цьому році вона стало рекордною: 200 представників ЗМІ та офіційних фан-клубів Євробачення з різних країн стежили за фіналом Нацвідбору в прес-зоні і залі для глядачів ДК КПІ.

Вперше український відбір відвідав Стейн Смулдерс, менеджер Youtube-каналу Євробачення. Під час включення з бекстейджу з Володимиром Бірюковим він зазначив:

«Україна дуже креативна. Ви завжди якісно виступаєте, завжди шукаєте щось інше, мислите нестандартно. Це і приносить вам успіх щороку. Це і є запорука того, що Україна завжди потрапляє в фінал Євробачення. Я стежив за українським Національним відбором онлайн. Він у вас прекрасний, дуже якісний, сильний, з відмінним підбором учасників, які стрімко йтимуть до перемоги на самому конкурсі.

Я впевнений, що конкурс Євробачення і для новачків, і для суперзірок. Прекрасний приклад – минулорічний переможець з Нідерландів. Коли він переміг в Національному відборі, головним хештегом був – # хто. Він був абсолютно невідомий, але незважаючи на це, зумів стати переможцем Євробачення-2019.

Україна завжди представляє круті і якісні номери. Я займаюся Євробаченням з 2011 року. Відразу згадую Міку Ньютон, Злату Огневич, Марію Яремчук, Меловіна. У кожного було щось особливе, унікальне, те, що цікаво глядачам».

Серед іноземних гостей на фіналі були присутні також журналісти з Франції, Польщі, Білорусі, Молдови, представники офіційних фан-клубів Євробачення Азербайджану, Польщі, Білорусі, України.

Протягом трьох тижнів за онлайн-трансляцією Національного відбору стежили глядачі зі Швеції, Швейцарії, Британії, Німеччини, Нідерландів, Ісландії, Данії, країн Балтії, Польщі, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Китаю, Греції, Канади, Ізраїлю. На офіційних сторінках СТБ трансляція прямих ефірів з ексклюзивними включеннями з бекстейджу зібрала понад 2,6 млн переглядів.

 Журі Національного відбору  – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Ведучий онлайн-трансляції бекстейджу – Володимир Бірюков.

Креативний продюсер – Наталія Франчук.

Музичний продюсер – Руслан Квінта.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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