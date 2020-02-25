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Манікюр сезону зима-2020: варіанти у фото

25.02.2020

Зима в самому розпалі. Але більшість свят вже закінчилися і від кричущих блискіток на всіх десяти нігтях хочеться перейти до чогось більш спокійного, але, тим не менш, святкового. Що ж у тренді в манікюрі взимку 2020 року — читайте в матеріалі.

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Французькі мотиви

Французький манікюр — це класика, яка ніколи не вийде з моди. І якщо вам трохи набридла одноманітність, можна внести в такий вид манікюру невелику родзинку. Зробіть акцент на одному або кількох нігтиках. Це виглядає просто і зі смаком.

Більше на тему: Манікюр 2020 – модні тренди на весь рік

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Нюд не виходить із моди

Ми б навіть сказали, що манікюр в нюдових тонах зараз на піку популярності. Акуратні світлі, майже природні кольори з одним яскравим акцентом або зовсім без нього — хіт зими 2020 року! Такий манікюр візуально подовжить ваші пальчики, зробивши їх більш витонченими.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Зимові мотиви

Ну, що не кажіть, а зимові мотиви все ще актуальні. Яскраві нігті з малюнками сніжинок, оленів, ялинок та іншої символіки допоможуть вам продовжити новорічний настрій іще на кілька тижнів. Не бійтеся експериментувати і повністю віддавайтеся в руки зимовій фантазії.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Хай буде колір!

Нігті яскравих кольорів теж актуальні. Тільки варто віддати перевагу глибоким спокійним тонам: зелений, бордо, сірий -— прекрасний вибір для сміливих модниць.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Більше на тему: Макіяж 2020: модні тренди року від Даші Трегубової

Геометрія

Геометричні мотиви не втратили своєї актуальності. Манікюр такого типу можна розбавити більш спокійним вибором кольору. Але, як не крути, такий вид манікюру буде актуальним ще кілька сезонів.

маникюр 2020 маникюр 2020 маникюр 2020

маникюр 2020

Бонус

Ну, а для королев танцполів пропонуємо все ж не відмовлятися від блискіток і разочок побалувати себе таким незвичайним манікюром.

маникюр 2020

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