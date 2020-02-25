Зима в самому розпалі. Але більшість свят вже закінчилися і від кричущих блискіток на всіх десяти нігтях хочеться перейти до чогось більш спокійного, але, тим не менш, святкового. Що ж у тренді в манікюрі взимку 2020 року — читайте в матеріалі.

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Французькі мотиви

Французький манікюр — це класика, яка ніколи не вийде з моди. І якщо вам трохи набридла одноманітність, можна внести в такий вид манікюру невелику родзинку. Зробіть акцент на одному або кількох нігтиках. Це виглядає просто і зі смаком.

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Нюд не виходить із моди

Ми б навіть сказали, що манікюр в нюдових тонах зараз на піку популярності. Акуратні світлі, майже природні кольори з одним яскравим акцентом або зовсім без нього — хіт зими 2020 року! Такий манікюр візуально подовжить ваші пальчики, зробивши їх більш витонченими.

Зимові мотиви

Ну, що не кажіть, а зимові мотиви все ще актуальні. Яскраві нігті з малюнками сніжинок, оленів, ялинок та іншої символіки допоможуть вам продовжити новорічний настрій іще на кілька тижнів. Не бійтеся експериментувати і повністю віддавайтеся в руки зимовій фантазії.

Хай буде колір!

Нігті яскравих кольорів теж актуальні. Тільки варто віддати перевагу глибоким спокійним тонам: зелений, бордо, сірий -— прекрасний вибір для сміливих модниць.

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Геометрія

Геометричні мотиви не втратили своєї актуальності. Манікюр такого типу можна розбавити більш спокійним вибором кольору. Але, як не крути, такий вид манікюру буде актуальним ще кілька сезонів.

Бонус

Ну, а для королев танцполів пропонуємо все ж не відмовлятися від блискіток і разочок побалувати себе таким незвичайним манікюром.

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