Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 Гурт [O] представив новий кліп на пісню «Там, куди я йду». Прем’єра відбулася в YouTube 25 лютого. Детальніше читайте в матеріалі.

За словами учасників гурту, кліп на пісню «Там, куди я йду» знімали у сонячній Іспанії:

«Ми зняли відеокліп на пісню «Там, куди я йду», з якою пройшли до Нацвідбору на Євробачення-2020. Ми вирушили до сонячної Іспанії, щоб максимально передати настрій пісні у теплих кольорах та яскравих пейзажах. За сюжетом кліпу Оля збирає по місту предмети, які в фіналі об’єднуються в сяючу зірку, про яку співається в пісні».

Режисером та оператором кліпу став Єгор Гавриленко (бас-гітарист гурту). Своєю новою відеороботою гурт додав ще одну геоточку на мапі своїх зйомок:

«Головна ідея кліпу дуже проста: я відштовхувався від головного рядку приспіву, де героїня йде до своєї заповітної зірки».

«Кожного разу зйомки відео для мене — це якийсь екстрим: то за ноги підвішують, то танцюй на морозі! Цього разу все було інакше: п’ятнадцять градусів тепла серед січня, пальми, море, Іспанія», – ділиться спогадами Оля Чернишова, фронтвумен гурту.

Цікаві і сміливі музичні знахідки гурту традиційно готує саундпродюсер гурту Олександр Каспров:

«В голові малювалася картинка квітучих лугів, танцюючих хіппі і купи посмішок. Головна складність полягала в тому, щоб зберегти цей настрій в електронному звучанні. Круто, що нам це вдалося!»



Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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