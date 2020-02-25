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Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку від Олени Курилової
Фінансовий гороскоп на 2020 рік обіцяє всім знакам зодіаку стабільність при дотриманні деяких умов. Читайте в матеріалі, що приготував вам рік Білого Щура в грошовому плані! Докладний фінансовий гороскоп на 2020 рік для кожного знака зодіаку склала переможниця 6 і 8 сезонів «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.
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Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Овна, Льва, Стрільця (стихія Вогонь)
Люди, народжені під знаком Овна, Льва, Стрільця, у 2020 році Білого Щура матимуть достатню фінансову стабільність за дотримання таких правил: виключіть азарт гравця, який сподівається на золото фортуни. Ваші фінансові ставки повинні бути ретельно перевірені. Уникайте азартних людей і не піддавайтеся сумнівним провокаціям.
У рік Білого Щура вогняні знаки матимуть фінансовий успіх за умови чітко сформульованих цілей і досить повільного, обдуманого вирішення поставлених завдань. Не дайте собі згоріти на роботі. Вмійте зупинится в потрібний час для відпочинку та концентрації своєї енергії. Сприятливий час для нових угод і контрактів, а також зміни місця роботи за знаками зодіаку стихії Вогню: Овни – березень, жовтень; Леви – квітень, серпень; Стрільці – травень, вересень.
Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Козерогів, Тельців, Дів (стихія Земля)
Для знаків стихії Земля – Козерогів, Тельців, Дів – фінансова стабільність і успіх будуть забезпечені при вдалому партнерстві або роботі в згуртованих колективах, що мають чіткі завдання і цілі. Дуже важливо концентруватися. Розпорошення сил і енергії на непотрібні дії призведе до фінансових втрат, можливо, навіть краху. Якщо не буде злагоджених рухів у колективі, якщо кожен буде йти в свою сторону або лідери команди втратять контроль над колективом, цей рік не принесе фінансів і може виявитися невдалим. Час для прийняття рішень і позитивних змін для знаків стихії Земля: для Тельців – лютий, червень; для Дів – лютий, серпень; для Козерогів – липень, листопад.
Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Терезів, Водоліїв, Близнюків (стихія Повітря)
Білий Щур для знаків зодіаку стихії Повітря – Терезів, Водоліїв, Близнюків – готує фінансові подарунки. Можливі цікаві пропозиції в бізнесі, просування по службі, нові проєкти. Від швидкості прийнятих рішень, внутрішньої інтуїції залежить фінансовий успіх. Приймайте рішення швидко. І якщо сумніваєтеся, то йдіть по допомогу і пораду до компетентних людей. Фортуна йтиме на зустріч знакам Повітря: Терезам – у лютому, липні; Водоліям – у травні, вересні; Близнюкам – у червні, грудні.
Фінансовий гороскоп на 2020 рік для Раків, Скорпіонів, Риб (стихія Вода)
Людей знаків стихії Вода – Раків, Скорпіонів, Риб – Білий Щур попереджає про високі ризики втрати бізнесу або фінансових невдач, якщо вони будуть ігнорувати закон, зв’язуватися з сумнівними бізнес-партнерами. Фінансовий успіх прийде до людей, що використовують сучасні технології, наукові відкриття і новітні розробки. Білий Щур подарує хороший урожай людям стихії Вода, що займаються сільським господарством. Вдалими будуть такі місяці: для Раків – лютий, серпень; для Скорпіонів – березень, вересень; для Риб– червень, липень.
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