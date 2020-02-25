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Євробачення 2020: представник України гурт Go_A підписав договір із Суспільним мовленням

25.02.2020

Сьогодні, 25 лютого, переможець Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A підписав договір із Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ). Відтепер Go_A є офіційним представником України на пісенному конкурсі Євробачення-2020 і вже у травні виступить у Роттердамі.

евровидение 2020 украина

22 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020, в ході якого максимальну кількість балів від журі та глядачів отримав гурт Go_A.

Більше на тему: Мені здається, що це все сон: інтерв’ю з переможцем Нацвідбору на Євробачення гуртом Go-A

Сьогодні був підписаний договір з НСТУ, а також проведена прес-конференція в УНІАН з представником від України. На питання журналістів відповідали солістка гурту Go_A — Катерина Павленко, засновник гурту і мультиінструменталіст — Тарас Шевченко, музичний продюсер Національного відбору на Євробачення — Руслан Квінта, а також представники Суспільного мовлення.

go a

Зазначимо, що згідно з результатами жеребкування Go-A виступить у першому півфіналі Євробачення 12 травня.

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