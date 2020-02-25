Євробачення-2020: Gо-A про скандал із перекладом пісні, фінансування та Джамалу

22 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020, в ході якого максимальну кількість балів від журі та глядачів отримав прогресивний та яскравий гурт Go_A. Ексклюзивно для читачів сайту STB.UA учасники гурту розповіли про свої подальші плани, поїздку в Нідерланди та фінансування. Детальніше – далі в матеріалі!

Сьогодні стало відомо, що переможець Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A підписав договір із Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ). Відтепер Go_A є офіційним представником України на пісенному конкурсі Євробачення-2020 і вже у травні виступить у Роттердамі.

До того, як Суспільне заявило про намір фінансувати вашу участь у міжнародному конкурсі повністю, ви починали збирати кошти на Роттердам?

Катя: Звичайно, ніхто нічого не збирав (усміхається. — Прим. ред.). Це просто був жарт на моїй сторінці, який жорстко перекрутили. Я була дуже здивована на той момент, розгубилася і віджартувалася. Але у нас все нормально, збір коштів – якісь суцільні вигадки.

Вчора Джамала в ефірі Хіт FM сказала, що самостійно збирала половину коштів на участь у Євробаченні. Теж саме вона порекомендувала робити і вам. Ви слухали цей ефір? Як відреагували?

Катя: Я не знаю, чи ми би це робили. Зараз мені важко відповідати на такі питання, але думаю, що ні. Після перемоги нам почало писати багато людей, і я зрозуміла, якої помилки припустилася. Я зрозуміла, що тепер прискіпливіше обиратиму жарти для соціальних мереж. Не так, як раніше. Зараз нам треба думати, як ми жартуємо і що кажемо, бо люди сприймають все всерйоз.

Вам пропонували фінансову допомогу?

Тарас: Так! Досить багато людей нам писали, і казали, що можуть дати нам гроші на Роттердам (усміхається. — Прим. ред.).

Минуло всього два дні від вашої перемоги у Нацвідборі. Що ви робили на вихідних? Встигли відпочити?

Катя: Відпочинком це важко назвати. Постійно треба реагувати на коментарі та повідомлення людей. Зараз ми знайшли людину, яка нам допомагає з соцмережами, але раніше в нас її не було. Потрібно розуміти, що все це звалилося на нас дуже зненацька. Тому відпочити нам так і не вдалося. Сьогодні на нас чекає ще купа роботи! Зараз ми мріємо про відпочинок, але про це будемо думати вже після Роттердаму.

Зараз до вас вже прийшло усвідомлення, що саме ви їдете на Євробачення?

Катя: Зараз поступово починаємо усвідомлювати, але ще вчора я не могла прийти повністю до тями. Я ходила по місту і не до кінця розуміла, чому мені всі усміхаються (сміється. — Прим. ред.).

А хтось із учасників цьогорічного Нацвідбору привітав вас із перемогою?

Тарас: Можливо хтось і писав, однак ми не можемо сказати точно, бо в діректі повно повідомлень. Але після Нацвідбору нас привітали Джамала і Девід Аксельрод! А взагалі, Девід – наш дружбан, він постійно нас підтримував!

Вас вже впізнають у громадських місцях, у транспорті? Що говорять?

Катя: Мене впізнали в супермаркеті, в ліфті, у таксі! Але справа в тому, що зараз я рідко гуляю вулицями міста. Ми постійно зайняті, тому пересуваємось автомобілем. Але коли виходимо в громадські місця – впізнають!

Останнім часом до вашого гурту – посилена увага громадськості і ЗМІ. Вас це не дратує? Як на це реагуєте?

Тарас: Поки що не дратує. Ми ще звикаємо до цього, бо, звісно, для нас це незвично!

А як зараз проходить підготовка до Євробачення? Вчите англійську?

Катя: Я закинула маячок! По секрету, у нас є чат в якому сидять наші слухачі, і я в них розпитую порад щодо мовних курсів. Вони мені трохи накидали інформації, але мені ще треба для цього переїхати в Київ.

А учасники вашого гурту зараз живуть не в Києві?

Тарас: Ні. Тому нам доводиться дуже багато їздити! Ми живемо за 70 км від міста, а Іван – за 90 км.

А для того, аби репетирувати та готуватися до конкурсу, ви плануєте переїжджати?

Тарас: Так, звичайно! У нас зараз купа спільної роботи, над якою ми працюємо зранку до вечора. Тому ми маємо знаходитися в Києві постійно. Катя: Я вже кілька разів ночувала в Тараса, тому поки що важко пристосуватися до ритму. До Нацвідбору ми всі жили спокійним життям. Я, наприклад, прокидалася зранку і ще півгодини бавилася з котом, ніжилася, займалася йогою, сиділа в Інтернеті. А зараз ми живемо у такому божевільному ритмі, що інколи взагалі немає часу для того, аби сісти на хвилинку розслабитися… Тарас: Нам зараз потрібно правильно налаштувати свій тайм-менеджмент для того, щоб якісніше працювати. Звичайно, те, що було до Нацвідбору, і те, що є зараз – це два абсолютно різних життя. Ми були готові до нестабільності та божевільного ритму, тому зараз пахаємо над номером і маємо надію, що все буде добре.

У YouТube зараз повно реакцій на ваш виступ. Ви щось дивитесь із цих відео? Берете зауваження людей до уваги?

Катя: Останні два дні ми передивлялися повідомлення, які прийшли до нас в суботу ввечері після перемоги. Їх дуже багато! Якщо в неділю на нашому Instagram було 700 підписників, то у понеділок ввечері – 10 000! Ми хочемо відповісти всім, бо ми максимально вдячі людям за підтримку і за все, що відбулося. Наш гурт передивляється деякі відео, відгуки, реакції, але ми ще не встигли опанувати їх усі. Ми будемо прислухатися до коментарів людей, тому що нам це цікаво, і ми дуже хочемо реагувати на те, що кажуть люди, блогери, єврофани… Для нас дуже важлива думка людей!

Вже доволі багато країн-учасників представили своїх конкурсантів та пісні. Ви їх слухали?

Катя: Ті пісні, які вийшли до фіналу Нацвідбору ми прослухали. А зараз цим не займаємось, бо немає часу. До того ж, нам цікаво подивитися цілісні номери, а не просто послухати пісню! Номер – це вже і аудіо, і візуальна частина. Все це має свою вагу, має круто поєднуватись.

Знаю, що минуло не так багато днів, але все ж ви вже задумувались про те, як будете змінювати конкурсний номер?

Тарас: Ми зараз якраз це обговорюємо, адже номер, який у нас був, — це номер для Нацвідбору. А цього року сцена Євробачення абсолютно відрізняється від сцени Нацвідбору! Тому ми у будь-якому випадку будемо адаптовувати свій номер саме під сцену Євробачення.

Після того, як ви виграли у Нацвідборі, скільки отримали дзвінків від знайомих?

Катя: Якщо чесно, то я навіть не рахувала! Знаю, що деякі люди ображаються, але сподіваюся, що вони мене зрозуміють. Друзі, які знають про наш ритм, не телефонували мені, а просто передавали слова підтримки. А ті, хто мене знають погано, то дзвонили по разів 15! Це все мегаскладно, адже я ще в гурті працюю PR-менеджером і всі ці дні вирішувала робочі питання. Тому дуже важко слідкувати за тим, аби не втратився важливий дзвінок. Такі виклики часто губляться у тому потоці, який мене зараз атакує. Тарас: Я можу сказати, що ті люди, які справді хотіли мене підтримати, родичі, знайомі, друзі, вони всі телефонували вже у неділю ввечері. Вони розуміли, скільки всього зараз накинулося на наші плечі, і скільки всього ми зараз маємо робити. Тому витримали момент і після того, в неділю ввечері, вже починали смс із фрази «Вибач, що я тебе турбую»… І це круто, що нас так розуміють близькі!

Сьогодні ви сказали, що точно не будете перекладати свою конкурсну пісню англійською. А чи були взагалі у вас думки перекласти композицію?

Катя: Ні, не було. Ми з самого початку йшли з конкретною позицією – ми хочемо співати українською мовою на Євробаченні! Нам дуже багато писали з цього приводу, нас вмовляли, радили перекласти. Але ми не будемо цього робити. Хочу просто зараз поставити жирну крапку – перекладати «Соловейка» ми не будемо! Він буде звучати тільки українською мовою!

Коли Суспільне мовлення заявило про те, що фінансуватиме вашу поїздку в Роттердам повністю, що ви відчули?

Катя: Ми знали, що організатори нас не кинуть, тому зараз ми щасливі! Ми розуміли, що наш гурт не лишать напризволяще, ми ж їдемо представляти Україну! Всі ми – в одній команді! З нами працюють круті професіонали, і ми нарешті відчули, що ми – у надійних руках! Сьогодні ми нічого не боїмося! Тарас: Насправді ще з часів Нацвідбору настільки було приємно відчувати підтримку від Суспільного та СТБ. Усі ставляться до нас із розумінням і дуже нам допомагають! Тому що ми всі – одна команда, ми всі – Україна! І як один функціонуючий організм, ми будемо представляти нашу країну та її культуру на міжнародному конкурсі Євробачення!

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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