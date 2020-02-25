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Що подарувати дівчині на 8 Березня

25.02.2020

Із року в рік чоловіки ламають голову над тим, які подарунки вибрати для жінок на 8 Березня. Що подарувати коханій? Чому зрадіє колега чи бос? Скористайтеся порадами дворазового переможця «Битви екстрасенсів», постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця та астролога Хаяла Алекперова. Будьте впевнені — ваш подарунок буде найкращим!

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«Зробити правильний вибір і виглядати гідно в очах представниць прекрасної половини нашого суспільства – нав’язлива ідея всіх чоловіків напередодні Міжнародного жіночого дня. Саме тому я підготував свого роду рецепт успіху в цій справі. І все, що для цього потрібно, – знати, до якого знака зодіаку належить жінка, якій ви вибираєте подарунок. Ці поради, звичайно ж, будуть корисними і для жінок, які хочуть привітати своїх рідних, подруг, знайомих або колег», – розповів Хаял.

Овни

Жінки-Овни – неймовірно активні та досить ексцентричні. Вони не звикли ховатися або губитися у сірій масі. А тому, вибираючи подарунок представницям цього сузір’я, постарайтеся, щоб він був яскравим і підкреслював їхню індивідуальність. Косметика, аксесуари або предмети інтер’єру – на чому б ви не зупинилися, варто вибирати яскраві та незвичайні кольори, а також форми або принти, що запам’ятовуються.

Тельці

Незважаючи на те, що Тельці створюють враження м’яких і мрійливих натур – за своєю природою вони дуже практичні. А тому найбільше зрадіють подарунку, який стане корисним у побуті або в повсякденному застосуванні. Тож, збираючись порадувати Тельців подарунком, зверніть увагу на практичні та багатофункціональні речі.

Близнюки

Неконфліктні та товариські жінки-Близнюки звикли крокувати по життю легко й невимушено. Вони завжди відкриті новому та постійно прагнуть до саморозвитку. А тому подарунок-враження на зразок цікавого майстер-класу, семінару або подорожі стане прекрасним вибором, який порадує Близнюків.

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Раки

Представниці сузір’я Рак володіють ідеальним смаком. Витонченість форм – те, що приваблює їх як в одязі, так і в інтер’єрі. Жінок-Раків порадує класика в будь-яких її проявах – чи то маленька чорна сукня, чи красива біла скатертина.

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Леви

Прекрасні представниці сузір’я Лев – неймовірно прогресивні. Вони завжди в курсі модних новинок і нерідко належать до рядів фешн-авангарду. Штучки з нових колекцій, новинки техніки або знаменита книжка-бестселер, яка тільки-но вийшла, – те, що треба для Левів.

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Діви

Спокійні та стримані Діви цінують світ, що називається, «без прикрас». Лаконічні речі, не обтяжені надмірним декором, – те, що Діви оцінять гідно. Якщо ви вирішили купувати парфум, варто звернути увагу на класику, без божевільних ноток і поєднань. А в одязі й аксесуарах краще віддати перевагу спокійним тонам.

Терези

Креативні та товариські Терези терпіти не можуть загального підходу. Особливо, якщо справа стосується подарунків. А тому, щоб догодити жінкам-Терезам, потрібно провести невелике дослідження: вивчити їхні захоплення та інтереси. Так, квитки на довгоочікувану прем’єру фільму з улюбленим актором вони оцінять набагато більше, ніж, скажімо, дорогий парфум.

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Скорпіони

Жінки-Скорпіони ніколи не кричать всьому світу про свій успіх. За них все говорить зовнішній вигляд. Солідність і бездоганна якість – ці слова найкраще характеризують вподобання представниць щодо речей або одягу. А тому краще обрати для них подарунки, хай і не грандіозні, але вироблені відомими брендами, ніж купити дорогу підробку.

Стрільці

Жінки-Стрільці – харизматичні, чуттєві та сентиментальні. В подарунках вони звертають увагу не на вартість речей, а на їх подачу. А тому романтична вечеря, привітання у віршах або упакований особисто вами презент стане для них незабутнім і дуже цінним.

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Козероги

Вперті та впевнені в собі жінки-Козероги дуже ретельно підходять до підбору речей, які їх оточують, і при цьому покладаються в основному на власний смак. Вибираючи їм презент, легко не вгадати з кольором, тоном або навіть півтоном речі. А тому подарунок-сертифікат стане прекрасною альтернативою, якщо ви досконально не знаєте смаків Козерога.

Водолії

Жінки-Водолії сприймають світ за допомогою вражень. Вони запам’ятають не тільки колір сорочки, яку ви надягали місяць тому, а й також аромат парфумів і навіть шампуню, яким ви користуєтеся. І найкращим подарунком для них стане те, що допомагає поліпшити враження про навколишній світ. А тому парфумерія, аромасвічки або солі для ванн стануть прекрасним подарунком, який наповнить не один день Водоліїв яскравими спогадами.

Риби

Жінки-Риби – творчі та неординарні особистості. В подарунках він цінують креатив. А тому щось, зроблене вашими руками, стане просто безпрограшним варіантом презенту. Також Риби обожнюють яскраві, індивідуальні речі. А тому, навіть якщо ви вибираєте посередню і класичну ювелірну прикрасу, варто заморочитися з гравіюванням і красивою коробочкою, в якій все це піднесете.

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