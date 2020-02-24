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Великий піст 2020: морквяний кекс з апельсиновою глазур’ю
24.02.2020
Пісний морквяний кекс можна дуже легко і швидко приготувати вдома. Крім економії часу, цей десер містить корисної моркви більше, ніж борошна. Покроковий рецепт морквяного кексу з апельсиновою глазур’ю від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете матеріалі.
Інгредієнти:
Для кексу:
- борошно – 130 г
- розпушувач – 10 г
- білий цукор – 140 г
- цедра апельсина – 1 шт.
- сіль – дрібка
- кориця – ⅓ ч. л.
- апельсиновий фреш – 60 мл
- соняшникова рафінована олія – 80 мл
- терта морква – 250 г
- волоські горіхи – 150 г
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Для апельсинової глазурі:
- апельсиновий фреш – 350 мл
- цукрова пудра – 150 г
- цедра апельсина – 1 шт.
Приготування:
- Відправляємо у миску борошно, розпушувач, цукор, сіль, корицю, цедру апельсина і все перемішуємо.
- Змішуємо в іншій мисці моркву, апельсиновий фреш, рослинне масло і обсмажені подрібнені волоські горіхи.
- З’єднуємо обидві маси – це закладка на 2 форми.
- Змащуємо форми рослинним маслом і присипаємо борошном.
- Випікаємо у формі для кексів при температурі 170 ° С 50-60 хвилин.
- Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою.
- Змішуємо апельсиновий фреш з цукровою пудрою, додаємо цедру апельсина.
- Покриваємо готовий гарячий кекс апельсинової глазур’ю.
Джерело – glinskaya.com.ua
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