Тепер я знаю, які постановки можу робити: Jerry Heil підбила підсумки своєї участі на Нацвідборі-2020

22 лютого завершився легендарний Нацвідбір на Євробачення-2020. Шестеро фіналістів представили свої номери на найголовнішій сцені країни. Молода і прогресивна співачка та блогерка Jerry Heil також була серед фіналістів, однак цього року дівчина не зможе представити країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2020.

Юна та амбітна Jerry Heil зуміла достойно дійти до фіналу Національного відбору на Євробачення-2020. Однак дівчина не набрала достатньої кількості голосів від журі та глядачів для того, аби цьогоріч представляти Україну у Роттердамі. З цього приводу дівчина розмістила допис у Instagram.

«У кожен момент свого життя ти робиш точно те, що маєш і можеш саме в цей момент. Заплутано. Простіше: твої вчинки — трансляція тебе. Якщо думаєш, що мало бути інакше, якщо за себе соромно — ти не приймаєш себе. А якщо не приймаєш себе — чиє життя ти живеш? Коли ти помиратимеш (добрий вечір, це обіцяний веселий пост), про що шкодуватимеш? Сумніваюся, що от я буду така: «Оооо ні, той номер в першому ефірі був таким поганим!». Якщо і сумуватиму, то за впущену можливість насолодитися тим моментом на 100%. Бо раз я хотіла обидва номери зробити такими — так мало бути».

Молода артистка переконує – тепер вона знає, які постановки вона вміє та буде робити на своїх концертах:

«Обидва рази — прояв мене рівно в момент задумки номерів. Далі ти розвиваєшся і тобі завжди буде щось не вистачати і хотітиметься додати чи змінити. Це – закономірність. Пройшовши цю школу зростання екстерном, тепер я знаю, які постановки я можу і буду робити на сольних концертах. Дякую, життя! Lucky to be me».

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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