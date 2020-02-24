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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 1 випуску 2 сезону?

24.02.2020

Вже завтра, 25 лютого, відбудеться прем’єра 2 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК». На чолі з ведучою Тетяною Висоцькою герої 1 випуску зможуть нарешті отримати відповіді на свої хвилюючі питання. Не пропустіть о 22:45 нову історію у студії «Таємниці ДНК» від 25.02.2020. 

татьяна высоцкая

У 1 випуску 2 сезону «Таємниці ДНК» ви дізнаєтеся: 

  • Що стало підставою сумнівів Дмитра у родинному зв’язку з дитиною?
  • Які аргументи використовуватиме чоловік, аби довести, що народжений син не від нього?
  • Чому чоловік звернувся до бабки-ворожки і що вона йому напророчила?
  • Та чи співпадає ворожіння з тестом ДНК? 

Більше на тему: Доводиться інколи пити заспокійливе: Тетяна Висоцька про 2 сезон «Таємниці ДНК»

Не пропустіть вже 25 лютого 1 випуск 2 сезону «Таємниці ДНК»! Вмикайте телеканал СТБ о 22:45 та дивіться нову історію, яка приголомшить своїм фіналом.  

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 1 випуску 2 сезону?

25 лютого 2019 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 1 випуск 2 сезону. Чим здивує 1 випуск Таємниці ДНК від 25.02.2020 - дивіться в анонсі

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