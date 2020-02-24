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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 1 випуску 2 сезону?
Вже завтра, 25 лютого, відбудеться прем’єра 2 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК». На чолі з ведучою Тетяною Висоцькою герої 1 випуску зможуть нарешті отримати відповіді на свої хвилюючі питання. Не пропустіть о 22:45 нову історію у студії «Таємниці ДНК» від 25.02.2020.
У 1 випуску 2 сезону «Таємниці ДНК» ви дізнаєтеся:
- Що стало підставою сумнівів Дмитра у родинному зв’язку з дитиною?
- Які аргументи використовуватиме чоловік, аби довести, що народжений син не від нього?
- Чому чоловік звернувся до бабки-ворожки і що вона йому напророчила?
- Та чи співпадає ворожіння з тестом ДНК?
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Не пропустіть вже 25 лютого 1 випуск 2 сезону «Таємниці ДНК»! Вмикайте телеканал СТБ о 22:45 та дивіться нову історію, яка приголомшить своїм фіналом.