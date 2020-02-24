Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Таємниці ДНК»: дата старту 2 сезону ток-шоу

24.02.2020

Проєкт «Таємниці ДНК» не має аналогів на українському телепросторі. Перший сезон допоміг гостям студії знайти відповіді на життєво важливі питання: відшукати біологічних батьків, дітей, братів і сестер, розкрити таємниці минулого і сьогодення. Стала відома дата старту 2 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК». Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

татьяна высоцкая

Новий сезон стане справжньою сенсацією! Нові історії, які кардинально змінять життя всіх присутніх у студії «Таємниці ДНК». Ведуча Тетяна Висоцька традиційно відкриє конверти з результатами генетичних тестів, а експерти допоможуть розібратися в юридичних, психологічних та інших питаннях.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»: як звернутися по допомогу

2 сезон проєкту «Таємниці ДНК» стартує 25 лютого на телеканалі СТБ. Щовівторка о 22:45 будуть розкриті нові таємниці народження, зрад, злочинів і навіть походження тих, хто звернувся по допомогу.

Продовження унікального проєкту на чолі з професіоналами візьметься за нові історії, а також здійснить багато мрій знайти своїх близьких. Спростувати або підтвердити спорідненість, простимулювати правоохоронні органи взятися за розслідування і дати точну вичерпну відповідь — може програма «Таємниці ДНК» 25 лютого о 22:45.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить