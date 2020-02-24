Сьогодні, 24.02.2020, о 18:00 відбудеться прем’єра: в ефір телеканалу СТБ вийдуть 1 і 2 випуски проєкту, заснованого на реальних історіях людей,«Сліпа» . Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.

У 1 випуск проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася дівчина. Ліза готувалася до весілля, проте напередодні з нею стався неприємний випадок: майбутня свекруха подарувала дівчині кольє з перлів. Але, ледь надівши його, Ліза мало не втратила свідомість – їй стало зле…

У 2 випуску проєкту «Сліпа» за допомогою до бабусі Люби звернулася Світлана. Останнім часом навколо її сина відбуваються незрозумілі речі: люди, яким Мишко дарує іграшки, потрапляють в страшну біду…

Дізнайтеся всі подробиці в 1 і 2 випусках від 24.02.2020.

Більше на тему: «Сліпа»: на СТБ стартує проєкт, заснований на реальних історіях

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 1 і 2 випуски від 24.02.2020 24 лютого дивіться онлайн прем'єру Сліпа 1 і 2 випуски. Чим здивують 1 і 2 випуски Сліпа від 24.02.2020 - дивіться в анонсі

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