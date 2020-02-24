Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Сліпа» 2 випуск: Чи може п’ятирічний хлопчик бути причиною низки нещасть?

24.02.2020

24 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 2 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Світлані Мельниченко? Віднедавна в її сім’ї траплялися дивні речі: люди, яким її син дарував іграшки, потрапляли в біду. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

Світлана Мельниченко має невеличкий бізнес із продажу квітів. Жінка разом зі своїм чоловіком виховує п’ятирічного сина Михася. Останнім часом навколо хлопчика почали відбуватися дивні речі – люди, яким він дарує свої іграшки, потрапляють в біду. Спочатку жінка сподівалася, що це збіг, але випадок із сусідкою був останньою краплею. Її син подарував Раїсі Максимівні іграшку — і жінці одразу стало зле. 

Щоб розібратися, у чому тут справа, Світлана вирушила до бабусі. Сліпа запевнила, що на хлопчикові немає прокляття. Натомість порадила жінці викинути чобітки, в яких  вона прийшла.

Світлана з легким серцем повернулася додому. Проте несподівано її подруга потрапила до лікарні. Неприємність трапилася якраз після того, як син дав погратися їй свою іграшку…

Більше на тему: Які речі не можна давати в борг

Video: «Сліпа» 2 випуск: Чи може п’ятирічний хлопчик бути причиною низки нещасть?

Сліпа 1 сезон 2 випуск ви дізналися, може п'ятирічний хлопчик бути причиною низки нещасть? Як допомогла жінці Сліпа у 2 випуску від 24.02.2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить