24 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 2 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Світлані Мельниченко? Віднедавна в її сім’ї траплялися дивні речі: люди, яким її син дарував іграшки, потрапляли в біду. Детальніше читайте в матеріалі.

Світлана Мельниченко має невеличкий бізнес із продажу квітів. Жінка разом зі своїм чоловіком виховує п’ятирічного сина Михася. Останнім часом навколо хлопчика почали відбуватися дивні речі – люди, яким він дарує свої іграшки, потрапляють в біду. Спочатку жінка сподівалася, що це збіг, але випадок із сусідкою був останньою краплею. Її син подарував Раїсі Максимівні іграшку — і жінці одразу стало зле.

Щоб розібратися, у чому тут справа, Світлана вирушила до бабусі. Сліпа запевнила, що на хлопчикові немає прокляття. Натомість порадила жінці викинути чобітки, в яких вона прийшла.

Світлана з легким серцем повернулася додому. Проте несподівано її подруга потрапила до лікарні. Неприємність трапилася якраз після того, як син дав погратися їй свою іграшку…

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