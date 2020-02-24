24 февраля в ефірі телеканалу СТБ вийшов 1 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Лізі Стеценко? Дівчина одягла намисто з перлів, яке їй подарувала майбутня свекруха, і одразу втратила свідомість. Детальніше читайте в матеріалі.

У житті Лізи наближалась урочиста подія. Вона відчувала себе щасливою і готувалася до весілля з коханим чоловіком. Нещодавно вона одягла прикрасу з перлів, яку подарувала дівчині майбутня свекруха. Проте Лізі раптом стало зле. Дивний випадок із кольє налякав дівчину. До того ж її подруга Оксана попередила, що вдягати на весілля кольє з перлів – погана прикмета. Ці слова примусили задуматись: можливо, це правда? З цією проблемою вона вирішила звернутися до бабусі.

Сліпа запевнила Лізу, що небезпеки слід чекати від подруги Лізи – Оксани. Вона хоче відбити у неї коханого. Проте згодом виявилося, що намисто із перлів – прокляте. Саме через нього коханий Лізи, Антон, потрапив у страшне ДТП та опинився в реанімації у надтяжкому стані.

Бабуся Люба наказала Лізі повернути намисто її власниці. Проте як це зробити, коли жінка, яка насправді володіла ним, померла?…

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Video: «Сліпа» 1 випуск: Прокляття покійника Сліпа 1 сезон 1 випуск ви дізналися, до яких наслідків може привести взята без дозволу річ небіжчика і що потрібно зробити, щоб уникнути нещастя. Як допомогла дівчині Сліпа в 1 випуску від 24.02.2020

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