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Найдивніші історії проєкту «Холостяк»

24.02.2020

Реаліті «Холостяк» приковує увагу глядачів з усього світу. Проєкт, в якому немає дублів, сценарію і прописаного тексту успішно з року в рік показує гарну історію взаємин головного героя і дівчат — претенденток на його серце. Однак іноді життя диктує непередбачувані правила і розвиток подій. Про них редакція STB.UA розповіла в матеріалі. Читайте найдивніші історії проєкту «Холостяк» просто зараз.

У 2016 році відбулася прем’єра проєкту «Холостяк» у Таїланді, на якому стався кумедний випадок. На першу вечірку прийшли сестри-близнючки. Ніхто не сподівався, що вони удвох дійдуть до фіналу, проте так і сталося. Тайський холостяк — власник модного нічного клубу — закохався в обох і так і не зміг зробити вибір.

Схожий випадок стався у 20-му сезоні «The Bachelor». Головний герой Хіггінс сказав обом своїм фіналісткам, Джо-Джо Флетчер і Лорен Бушнелл, що він їх кохає. Америка була вражена тим, що Холостяк порушив одне із суттєвих правил шоу. Чоловік двічі промовив три заповітних слова двом різним учасницям. Сам Хіггінс пояснив: «Я закоханий у двох жінок, і це ускладнює ситуацію». Врешті, головний герой вибрав Лорен.

У Швеції на проєкті розігрався справжній детектив. До фіналу сезону головний герой вже готовий був зробити пропозицію щасливій фіналістці, але тут спливли шокуючі факти з її біографії. Виявляється, дівчина свого часу відсиділа термін за фінансові махінації. Сім’я невтішного нареченого — дуже багата і впливова — злякалася скандалу і заборонила спадкоємцю пов’язувати життя з ексзлочинницею.

На цьому курйозні випадки у фіналах не закінчилися. Мексиканська адаптація проєкту побила всі рекорди, коли під час зйомок завершальної сцени надійшов анонімний дзвінок. Хтось розповів, що одна з претенденток на руку і серце банкіра є… його двоюрідною сестрою. Звичайно, це змусило задуматися головного героя і не віддати дівчині каблучку.

Більше на тему: Оскароносець, Міс США і адвокат року: успішні учасниці проєкту «Холостяк» з усього світу

22 сезон «The Bachelor» насмішив увесь проєкт. Учасниця Бека Мартінес потрапила в заголовки всіх новин після того, як з’ясувалося, що вона дебютувала одночасно в реаліті і зафіксувалася у списку зниклих безвісти в каліфорнійському окрузі Гумбольдт. Перед початком зйомок Бека опублікувала в Instagram допис, що відмовляється від свого «телефону і соціальних мереж протягом наступних кількох тижнів, тому, якщо вам потрібно зв’язатися зі мною, ну… не пощастило!». Це схвилювало багатьох друзів і знайомих, які звернулися в службу розшуку людей. Так Беку додали до списку зниклих безвісти в окрузі Гумбольдта на веб-сайті Міністерства юстиції Каліфорнії.

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