Є величезна кількість рецептів млинців на будь-який смак: на молоці, кефірі, воді, солодкі, солоні та безліч інших. У будь-якої господині є свій секрет приготування. Кожен унікальний і гідний уваги. Де ж знайти рецепти млинців? Ведуча телеканалу СТБ Надя Матвєєва зібрала всілякі рецепти найсмачніших млинців в одному матеріалі.

Млинці на воді

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.

кип’ячена вода – 0,5 л

цукор – 2 ст. л.

сіль – дрібка

борошно – 1,5 – 2 склянки

рослинна олія – 1 – 2 ст. л. (за бажанням)

Приготування:

Змішати борошно, цукор, сіль і яйця. Усе ретельно перемішати і поступово додати воду. Знову перемішати, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинне масло. Консистенція тіста повинна бути такою ж, як у рідкої сметани. Смажити на добре розігрітій сковорідці. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати. Влити тісто в сковорідку і рівномірно розподілити його по дну. Коли одна сторона просмажиться, акуратно перевернути млинець на іншу сторону.

Млинці на молоці

Інгредієнти (на 20 шт.):

молоко 3–3,5% жирності – 250 мл

борошно – 2–2,5 склянки

яйця – 3 шт.

цукор – 1 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

вода кип’ячена – 250 мл

рослинна олія – ​​50 мл

Приготування:

Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо. Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію. Все добре змішуємо. Олією змащуємо сковорідку (краще з тонкими стінками і тонким дном). Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляємо по всій поверхні.

Млинці на кефірі

Інгредієнти (на 20 шт.):

нежирний кефір – 2 склянки

борошно – 2 склянки

яйця – 2 шт.

рослинна олія – 2 ст. л.

сіль

цукор

Приготування:

Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, злегка збити вінчиком. У склянку окропу кинути 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин. Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці. Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.

Млинці на дріжджах

Інгредієнти ( на 20 штук):

борошно — 3 склянки

молоко — 750 мл

яйця — 3 шт.

дріжджі (пресовані) — 20 г

вода — 250 мл

цукор — 2 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

соняшникова рафінована олія — 2 ст. л.

Приготування:

Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підійти на 10–15 хвилин. Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока. Добре замішуємо тісто до однорідності. Ми залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин. Випікаємо на сковороді з товстим дном. Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподяємо по всій поверхні. Олію слід наносити тонким шаром пензликом.

Інгредієнти:

гречане борошно – 200 г

пшеничне борошно – 200 г

цукор – 2 ст. л.

сухі дріжджі – 1 ч. л.

вода – 500 мл

кориця – ½ ч. л.

цедра лимона

ванільний цукор – 1 ч. л.

сіль

рідкий мед

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Інгредієнти (на 6 млинців):

яйця – 4 шт.

дрібка солі

цукор – 4 ст. л.

молоко 2,5% – 1 л

олія – 1 ст. л.

борошно – 3 склянки

харчові гелеві барвники (зелений, синій, блакитний, білий, червоний, жовтий, коричневий)

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Інгредієнти:

кукурудзяне борошно – 1 склянка

ряжанка – 1 склянка

сода – дрібка

сіль – ½ ч. л.

цукор – 1 ч. л.

молоко – 1 склянка

кукурудзяна олія – 2–3 ст. л.

яйця – 2 шт.

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Для вас ми зібрали топ-10 рецептів млинців – від класичних тонких на молоці до найнеймовірніших і дуже смачних. Їх рецепти зможете знайти, клікнувши на підзаголовок вище.

Смачного!

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