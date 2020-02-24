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Рецепти млинців на Масляну: як просто приготувати млинці, розповіла Надя Матвєєва

24.02.2020

Є величезна кількість рецептів млинців на будь-який смак: на молоці, кефірі, воді, солодкі, солоні та безліч інших. У будь-якої господині є свій секрет приготування. Кожен унікальний і гідний уваги. Де ж знайти рецепти млинців? Ведуча телеканалу СТБ Надя Матвєєва зібрала всілякі рецепти найсмачніших млинців в одному матеріалі.

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Млинці на воді

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Інгредієнти:

  • яйця 2 шт.
  • кип’ячена вода 0,5 л
  • цукор 2 ст. л.
  • сіль дрібка
  • борошно1,52 склянки
  • рослинна олія 12 ст. л. (за бажанням)

Приготування:

  1. Змішати борошно, цукор, сіль і яйця. Усе ретельно перемішати і поступово додати воду.
  2. Знову перемішати, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинне масло. Консистенція тіста повинна бути такою ж, як у рідкої сметани.
  3. Смажити на добре розігрітій сковорідці. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати.
  4. Влити тісто в сковорідку і рівномірно розподілити його по дну. Коли одна сторона просмажиться, акуратно перевернути млинець на іншу сторону.

Млинці на молоці

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Інгредієнти (на 20 шт.):

  • молоко 3–3,5% жирності – 250 мл
  • борошно – 2–2,5 склянки
  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 1 ст. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • вода кип’ячена – 250 мл
  • рослинна олія – ​​50 мл

Приготування:

  1. Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо.
  2. Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію.
  3. Все добре змішуємо.
  4. Олією змащуємо сковорідку (краще з тонкими стінками і тонким дном).
  5. Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляємо по всій поверхні.

Млинці на кефірі

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Інгредієнти (на 20 шт.):

  • нежирний кефір – 2 склянки
  • борошно – 2 склянки
  • яйця – 2 шт.
  • рослинна олія – 2 ст. л.
  • сіль
  • цукор

Приготування:

  1. Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, злегка збити вінчиком.
  2. У склянку окропу кинути 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин.
  3. Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці.
  4. Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.

Млинці на дріжджах

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Інгредієнти ( на 20 штук):

  • борошно — 3 склянки
  • молоко — 750 мл
  • яйця — 3 шт.
  • дріжджі (пресовані) — 20 г
  • вода — 250 мл
  • цукор — 2 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • соняшникова рафінована олія — 2 ст. л.

Приготування:

  1. Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підійти на 10–15 хвилин.
  2. Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока.
  3. Добре замішуємо тісто до однорідності. Ми залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин.
  4. Випікаємо на сковороді з товстим дном.
  5. Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподяємо по всій поверхні.
  6. Олію слід наносити тонким шаром пензликом.

Млинці  без молока, яєць та масла

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Інгредієнти:

  • гречане борошно – 200 г
  • пшеничне борошно – 200 г
  • цукор – 2 ст. л.
  • сухі дріжджі – 1 ч. л.
  • вода – 500 мл
  • кориця – ½ ч. л.
  • цедра лимона
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • сіль
  • рідкий мед

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Млинці у техніці Pancake Art

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Інгредієнти (на 6 млинців):

  • яйця – 4 шт.
  • дрібка солі
  • цукор – 4 ст. л.
  • молоко 2,5% – 1 л
  • олія – 1 ст. л.
  • борошно – 3 склянки
  • харчові гелеві барвники (зелений, синій, блакитний, білий, червоний, жовтий, коричневий)

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Кукурудзяні млинці

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Інгредієнти:

  • кукурудзяне борошно – 1 склянка
  • ряжанка – 1 склянка
  • сода – дрібка
  • сіль – ½ ч. л.
  • цукор – 1 ч. л.
  • молоко – 1 склянка
  • кукурудзяна олія – 2–3 ст. л.
  • яйця – 2 шт.

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Топ-10 рецептів млинців

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Для вас ми зібрали топ-10 рецептів млинців від класичних тонких на молоці до найнеймовірніших і дуже смачних. Їх рецепти зможете знайти, клікнувши на підзаголовок вище.

Смачного!

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