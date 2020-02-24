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Рецепти млинців на Масляну: як просто приготувати млинці, розповіла Надя Матвєєва
Є величезна кількість рецептів млинців на будь-який смак: на молоці, кефірі, воді, солодкі, солоні та безліч інших. У будь-якої господині є свій секрет приготування. Кожен унікальний і гідний уваги. Де ж знайти рецепти млинців? Ведуча телеканалу СТБ Надя Матвєєва зібрала всілякі рецепти найсмачніших млинців в одному матеріалі.
Млинці на воді
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.
- кип’ячена вода – 0,5 л
- цукор – 2 ст. л.
- сіль – дрібка
- борошно– 1,5–2 склянки
- рослинна олія – 1–2 ст. л. (за бажанням)
Приготування:
- Змішати борошно, цукор, сіль і яйця. Усе ретельно перемішати і поступово додати воду.
- Знову перемішати, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинне масло. Консистенція тіста повинна бути такою ж, як у рідкої сметани.
- Смажити на добре розігрітій сковорідці. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати.
- Влити тісто в сковорідку і рівномірно розподілити його по дну. Коли одна сторона просмажиться, акуратно перевернути млинець на іншу сторону.
Млинці на молоці
Інгредієнти (на 20 шт.):
- молоко 3–3,5% жирності – 250 мл
- борошно – 2–2,5 склянки
- яйця – 3 шт.
- цукор – 1 ст. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
- вода кип’ячена – 250 мл
- рослинна олія – 50 мл
Приготування:
- Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо.
- Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію.
- Все добре змішуємо.
- Олією змащуємо сковорідку (краще з тонкими стінками і тонким дном).
- Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляємо по всій поверхні.
Млинці на кефірі
Інгредієнти (на 20 шт.):
- нежирний кефір – 2 склянки
- борошно – 2 склянки
- яйця – 2 шт.
- рослинна олія – 2 ст. л.
- сіль
- цукор
Приготування:
- Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, злегка збити вінчиком.
- У склянку окропу кинути 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин.
- Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці.
- Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.
Млинці на дріжджах
Інгредієнти ( на 20 штук):
- борошно — 3 склянки
- молоко — 750 мл
- яйця — 3 шт.
- дріжджі (пресовані) — 20 г
- вода — 250 мл
- цукор — 2 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
- соняшникова рафінована олія — 2 ст. л.
Приготування:
- Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підійти на 10–15 хвилин.
- Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока.
- Добре замішуємо тісто до однорідності. Ми залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин.
- Випікаємо на сковороді з товстим дном.
- Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподяємо по всій поверхні.
- Олію слід наносити тонким шаром пензликом.
Млинці без молока, яєць та масла
Інгредієнти:
- гречане борошно – 200 г
- пшеничне борошно – 200 г
- цукор – 2 ст. л.
- сухі дріжджі – 1 ч. л.
- вода – 500 мл
- кориця – ½ ч. л.
- цедра лимона
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- сіль
- рідкий мед
Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.
Млинці у техніці Pancake Art
Інгредієнти (на 6 млинців):
- яйця – 4 шт.
- дрібка солі
- цукор – 4 ст. л.
- молоко 2,5% – 1 л
- олія – 1 ст. л.
- борошно – 3 склянки
- харчові гелеві барвники (зелений, синій, блакитний, білий, червоний, жовтий, коричневий)
Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.
Кукурудзяні млинці
Інгредієнти:
- кукурудзяне борошно – 1 склянка
- ряжанка – 1 склянка
- сода – дрібка
- сіль – ½ ч. л.
- цукор – 1 ч. л.
- молоко – 1 склянка
- кукурудзяна олія – 2–3 ст. л.
- яйця – 2 шт.
Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.
Топ-10 рецептів млинців
Для вас ми зібрали топ-10 рецептів млинців – від класичних тонких на молоці до найнеймовірніших і дуже смачних. Їх рецепти зможете знайти, клікнувши на підзаголовок вище.
Смачного!