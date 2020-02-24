«Проти течії»: кількість серій і графік виходу

У понеділок, 24 лютого, о 20:00 «СТБ. Серіал» представить гостросюжетну мелодраму «Проти течії ». Головна героїня буде стояти перед складним вибором: врятувати тільки себе чи опуститися на самісіньке дно, щоб допомогти вибратися коханій людині з виру пліток та інтриг. Всього вийде 10 серій «Проти течії». Графік виходу захоплюючої стрічки дізнайтеся в матеріалі.

Уже 24 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Проти течії». З понеділка по середу глядачі зможуть побачити по 2 серії, а у четвер — 4 серії. Всього у гостросюжетній мелодрамі 10 епізодів по 52 хвилини.

Сюжет розповість нам історію героїні, яка щиро думала, що входить у тиху гавань сімейного життя. Але замість цього вона потрапила у вир чужих таємниць, пристрастей та інтриг. Врятувати тільки себе чи опуститися на самісіньке дно, щоб допомогти вибратися коханій людині? І що робити, якщо ця людина не готова підніматися, вважаючи, що лише під товщею води можна приховати свою провину. Кохання як спокутування. Як рятівний ковток свіжого повітря. Вир, розпочавшись на зіткненні двох протилежних течій, стає все більшим і захоплює у себе всіх, хто опиниться на шляху.

Графік виходу серій «Проти течії»

1 серія — 24.02.2020 о 20:00

2 серія — 24.02.2020 о 21:00

3 серія — 25.02.2020 о 20:00

4 серія — 25.02.2020 о 21:00

5 серія — 26.02.2020 о 20:00

6 серія — 26.02.2020 о 21:00

7 серія — 27.02.2020 о 20:00

8 серія — 27.02.2020 о 21:00

9 серія — 27.02.2020 о 22:40

10 серія — 27.02.2020 о 23:40

Не пропустіть інтригуючий серіал «Проти течії» 24 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ