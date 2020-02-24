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«Проти течії»: що чекає на глядачів у 1 і 2 серіях?
Вже сьогодні «СТБ. Серіал» відкриє лінійку весняних серіальних прем’єр. О 20:00 відбудеться прем’єра нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії», яка захопить уяву та розбурхає почуття. Ми зможемо побачити відразу два нових епізоди. Смерть, обман, віщі сни і навіть втрата розуму. Чи вдасться головній героїні та її обранцю перебороти всі перешкоди? Чого чекати від перших двох епізодів мелодрами «Проти течії» – читайте в матеріалі.
У 1 і 2 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:
- Чому вода – головний страх головної героїні Міли?
- Як поява власника яхт-клубу Руслана Калініна у житті Міли вплине на її стосунки з Михайлом?
- Чому Міша впевнений, що за зовнішнім благополуччям сім’ї Калініних ховається якась таємниця?
- Через що Міла захоче звільнитися з нового місця роботи?
- Які ще несподівані рішення та повороти долі головних героїв нам варто чекати?
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Video: «Проти течії»: що чекає на глядачів у 1 і 2 серіях?Серіал Проти течії - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 24.02.2019. Про що сюжет першої та другої серії гостросюжетної мелодрами Проти течії читайте в анонсі
Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» о 20:00 і 21:00 на телеканалі СТБ!