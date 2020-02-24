Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Масляна: традиції наших предків

24.02.2020

Масляна з давніх часів вважалася найвеселішим народним святом. Кожного дня тижня дотримувалися свої традиції. Згідно з повір’ям наших предків, головною ідеєю цього тижня є позбавлення від зими і пробудження природи. На це і спрямовані всі традиції Масляної. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

iStock-952041152

У 2020 році Масляний тиждень триватиме з 24 лютого по 1 березня. Святкували Масляну ще до прийняття християнства на Русі. Вважалося, що вона означала кінець зими. Закликали весну рум’яними млинцями і гучними гуляннями. Деякі вчені вважають, що круглий млинець у слов’ян ототожнював сонце, проте це питання залишається спірним.

З приходом християнства тиждень Масляної передував Великому посту і отримав ще одну назву ‒ Сирний тиждень. Загальновідомо, що в останній тиждень перед постом не можна їсти м’ясо, проте дозволяється  риба і продукти з молока. Православна церква вважає, що цей тиждень потрібно провести зі своєю родиною і присвятити спілкуванню, прощенню образ і примиренню.

Інші назви свята: Сирна седмиця (тиждень), Широка Масляна, Масляний тиждень, Маслянка, Млинниця, Млинцевий тиждень, Молочний тиждень.

iStock-1063325974

День 1 – «зустріч»

У понеділок, згідно з традицією, виготовляли солом’яне опудало, наряджали його в старий жіночий одяг і під веселі пісні катали вулицями. Млинці в перший день Масляної зазвичай не їдять. Наші предки завжди перший млинець залишали для душ покійних або віддавали убогим, аби вони пом’янули їхніх родичів.

День 2 – «загравання»

У вівторок співали веселі пісні, а також ліпили сніговиків і каталися на санях із гірок. Головною умовою було вибрати найвищі гірки і з гучним сміхом скотитися.  Адже вважалося, що чим далі котяться санки, тим кращим буде врожай у цьому році.

День 3 – «ласунка»

Згідно з повір’ям наших прадідів, в середу можна вдосталь насолодитися млинцями. Також на третій день Масляної зяті ходять в гості до тещі на частування. Причому обов’язково необхідно з’їсти все, що приготує для вас теща, інакше зима ще довго буде за вікном. Для поліпшення рослинництва потрібно в цей день покататися на гойдалках.

traditional Russian pancakes with red cavier and honey

День 4 – «розгуляй»

Четвер є найвеселішим днем ​​Масляної. Люди переодягаються в різні образи і виспівують пісні. А головною подією «розгуляю» вважався штурм снігового містечка, який символізує зиму. Учасники ділилися на дві команди і обстрілювали один одного сніжками. Перший, хто прорвав оборону і потрапив у «містечко», вважався переможцем.

День 5 – «тещині вечори»

П’ятниця відзначається, як день «ласунка», тільки навпаки: в гості на млинці йде теща. А гостинний зять її пригощає.

День 6 – «зовицині вечорниці»

У суботу всі жителі села збиралися на головній площі і урочисто підпалювали опудало. Цей ритуал означав прощання із зимою до наступного року. Також у цей день заміжні дівчата повинні були дарувати своїм зовицям (сестрам чоловіка) подарунки і влаштовувати дівич-вечори.

traditional Russian pancakes with red cavier and honey

День 7– «проводи»

Останній день Масляної отримав назву «прощений день» або «прощена неділя». У цей день традиційно просять вибачення у рідних і знайомих за образи, сказані на їхню адресу.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить