Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Манікюр 2020: модні тренди року

24.02.2020

Який манікюр буде модним у 2020 році? Редакція сайту STB.UA зібрала для вас добірку трендів 2020 року в нашому матеріалі. Який вибрати дизайн нігтів? Які незвичайні малюнки, поєднання кольорів і декори будуть в моді? Дивіться добірку найактуальніших трендів у статті.

Яскраві неонові кольори манікюру

неоновый маникюр

Насичені відтінки – один з найважливіших трендів в дизайні модних нігтів не тільки на теплу пору року, але і на зиму. Тож не бійтеся кольору. У 2020 році можна оформляти нігті в найяскравіші відтінки, в тому числі і модні неонові кольори.

Манікюр з втиркою

маникюр втирка

Ефектність втирки з модним дизайном нігтів стане відмінним вибором для вечірнього модного манікюру. Модні нігтики з втиркою чудово виглядають з окремими акцентами на нігтях, або можна дозволити собі досить екстравагантний дзеркальний манікюр.

Nude манікюр

нюдовый маникюр

Нейтральне покриття на нігтях продовжує триматися одним з головних трендів в модному дизайні нігтів на майбутній сезон. Нюдове покриття в різних стилях виглядає шикарно і невимушено, додаючи особливого шику нігтям різної форми. Тут можна використовувати перлову втирку, смужки і мазки на нігтях, мікро-стрази або міні-візерунки в модному манікюрі нюд.

Манікюр омбре

маникюр омбре

Вражаюча колірна палітра відтінків дозволить майстрам манікюру здійснити найцікавіші задуми поєднання кольорів в стилі ніжного омбре. А прикрасити модні нігтики допоможе різноманітний декор, наприклад, блискучі стрази, кольорові намистинки або акварельні крапельки.

Мінімалістичний манікюр

минимализм

Стилістика мінімалізму може бути реалізована в геометричному напрямі, матовому дизайні, флористиці та інших крихітних принтах. Чіткі лінії, крапки, ромбики і ніжні потьоки в дизайні нігтів дозволяють створити модний і вже знайомий багатьом манікюр в стилі мінімалізму.

Манікюр-абстракція

Маникюр абстракция 

Замість геометричних візерунків нігті можна прикрасити абстракцією або принтом, що імітує оптичну ілюзію. Це більш складні малюнки, але не менш цікаві і гарні. Колір візерунка може бути реалізований в яскравих і насичених тонах. Або ніжних і милих. Вирішувати вам.

Малюнки в манікюрі

рисунки в маникюре

Кому не вистачає на нігтях чогось кумедного – малюйте веселі картинки, написи. Такі принти будуть на піку популярності не тільки в дизайні модних нігтиків, а й у одязі. Головне, щоб яскравий і помітний манікюр був доречним.

Більше на тему: Макіяж 2020: модні тренди року від Даші Трегубової

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить