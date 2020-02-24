22 лютого відбувся легендарний фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Як відомо, переможцем масштабного конкурсу став гурт Gо-A. Оцінки журі та телеглядачів були максимальними. Вже в травні 2020 року Gо-A відправиться в Роттердам, щоб гідно представити Україну на міжнародному конкурсі.

Першою на сцену Нацвідбору вийшла чарівна KRUTЬ. Два тижні тому, на першому півфіналі, вона здивувала телеглядачів і суддів своєю майстерністю, голосом і ніжною грою на бандурі. Цього року конкурсантці не вдалося взяти головний приз, але KRUTЬ знайшла підтримку тисячі людей і хороший результат – третє місце Національного відбору!

Відома співачка і блогерка Jerry Heil в фіналі представила нову постановку на пісню «Vegan». Але, на жаль, вона так і не змогла переконати журі та телеглядачів у тому, що повинна поїхати на міжнародний конкурс від України. В результаті Jerry Heil виявилася на 6 місці в підсумковій таблиці.

Група Gо-A стала справжнім відкриттям Нацвідбору! Пісня «Соловей» не залишила байдужими сотні тисяч українців! Саме тому в фіналі конкурсу Gо-A здобула найвищі оцінки від журі й телеглядачів. Тепер група готується до участі в міжнародному конкурсі, де, нарешті, прозвучить пісня українською мовою!

На думку журі, найпрофесійніше виконання було саме у четвертого учасника! Всього за тиждень Девіду Аксельроду вдалося повністю змінити номер: поміняти образ, прибрати ангелів і змінити загальну концепцію виступу. Але цього виявилося недостатньо для глядачів і журі, тому David Axelrod з піснею «Horizon» отримав від суддів 3 бали, а від глядачів – 2.

П’ятим показав свій номер цікавий і непередбачуваний KHAYAT. На сцені Нацвідбору артист виконав композицію «Call for love». Члени журі оцінили виступ в 4 бали, а глядачі – в 5 балів.

Завершила фінал група TVORCHI з піснею «Bonfire». Хлопцям судді поставили 2 бали, вказавши на помилки у вокалі. Глядачі теж не підтримали молодих виконавців, оцінивши виступ групи в 3 бали.

Отже, за результатами конкурсу, представляти Україну на Євробаченні в 2020 році буде група Gо-A!

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ