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Євробачення-2020: Словенія визначилася з представником

24.02.2020

Вже не за горами Євробачення-2020. Поки країни визначаються зі своїми представниками, Словенія днями зробила свій вибір! Цього року від Словенії поїде Анна Сокліч.

Громадський мовник RTV Slovenia провів фінал національного відбору «EMA», в якому 12 фіналістів боролися за квиток в Роттердам. У суперфіналі Анна Сокліч з піснею «Voda» обійшла Ліну Кудузовіч. Пісня-переможниця EMA 2020 написана самою Анною разом з Бояном Сімончічем.

Відомо, що з юних років Анна Сокліч розвивала і вдосконалювала свої музичні навички в академії опери та джазу, перш ніж почала писати свою власну музику.

Нагадаємо, що Словенія буде представлена ​​під час першого півфіналу 12 травня в Роттердамі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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