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Євробачення-2020: Польща визначилася з представником

24.02.2020

Уже в травні відбудеться одна з найважливіших подій в світі музики – Євробачення-2020! Поки країни визначаються зі своїми представниками, Польща вже зробила свій вибір! Від Польщі в цьому році поїде 17-річна Алісія Семплінська.

Алісія представлятиме Польщу в першій половині другого півфіналу з піснею «Empires». Вона отримала найвищу оцінку як від журі, так і від польської публіки через телеголосування. 10 балів привели Алісію до перемоги! Відомо, що вона обійшла Альберта Чорного з Lake Malawi (6 очок) і Касю Дерен (2 очки).

17-річна Алісія Семплінська родом з польського міста Цеханув. Вона прославилася тим, що виграла «The Voice of Poland» в 2019 році.

Пісню, яку вона виконає на Євробаченні-2020 на Нідерландах, створили автори хіта «Superhero», з яким польська співачка Вікі Габор перемогла в минулому році на дитячому Євробаченні.</span

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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