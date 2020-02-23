У період з 24 лютого по 1 березня очікується зростаючий Місяць. Цей час підходить для усіх починань та творчих злетів. Беріть на себе всю важку роботу, яка довго відкладалась на потім. Успіх гарантований в усьому. Що ж чекає кожен знак окремо, читайте в гороскопі на тиждень з 24 лютого по 1 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень ‒ Овни

Цього тижня вам варто запастися мудрістю та терпінням, яких у вас не відбавляти. Очікуйте на реалізацію найсміливіших задумів. В кар’єрі можуть відбутися позитивні зрушення. У кінці тижня відчуватиметься легка втома, через надмірну активність протягом тижня. На вихідних варто добре відпочити, відправтесь у тихе та спокійне місце, аби відновити втрачену енергію.

Гороскоп на тиждень ‒ Тельці

На початку тижня очікуйте на хорошу партнерську угоду, яка в майбутньому принесе прибуток. Проте будьте обережні, вашому успіху хтось серйозно заздрить. У сфері особистих стосунків очікується гармонія та щастя. У самотніх Тельців є можливість зустріти свою долю. Вихідні проведіть за цікавим заняттям, займіться тим, на що вже давно не вистачало часу.

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

Цього тижня на вас чекає багато корисних та цікавих знайомств. Не будьте занадто прискіпливими до оточуючих. У крузі ваших знайомих є дійсно цікаві люди, спілкування з якими піде на користь у професійній сфері. У кінці тижня не плануйте далеких поїздок. Цей час не сприятливий для вас. Вихідні краще проведіть удома. Запросіть друзів, з якими давно не бачились.

Гороскоп на тиждень ‒ Раки

На початку тижня буде сприятливий час для виходу на новий етап у стосунках. Раки вже давно мріють про офіційне оформлення шлюбного союзу. Можливо, цей момент вже прийшов? Натякніть про це своєму партнеру. У середині тижня очікуйте ділові поїздки на далеку відстань. На вихідних може прокинутись великий потяг до знань, тому присвятіть час саморозвитку.

Гороскоп на тиждень ‒ Леви

На початку тижня можете відчувати млявість та апатію. Тому, вам варто подумати про стан свого фізичного здоров’я. Прийшов час зайнятися спортом. Досить шукати відмовки. Це допоможе вам відчути себе бадьоріше. Середина тижня віщує отримання неочікуваного гонорару. Проте не поспішайте витрачати ці гроші, є можливість бути ошуканими. Вихідні краще провести на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень ‒ Діви

Початок тижня обіцяє бути приємним у любовних стосунках. Ваша кохана людина готує для вас приємний сюрприз. В кар’єрній сфері настає сприятливий час, щоб проявити себе. Якщо хочете підвищення, не бійтесь висловлювати своїх ідей. Цього тижня до вашого мозку будуть приходити геніальні ідеї, не нехтуйте ними. Наприкінці тижня прийшов час реалізувати творчі задуми. Вихідні присвятіть своїм близьким, вони потребують вашої уваги.

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Гороскоп на тиждень ‒ Терези

На вас хтось дуже ображений. Подумайте, що саме ви зробили не так. Не варто нехтувати цим. В усіх інших справах чекайте на успіх. Будь-які починання принесуть фінансову винагороду. У кінці тижня варто подумати про стан свого здоров’я, ваш імунітет ослаб. Вихідні присвятіть оздоровленню організму, куштуйте корисну їжу та проводьте вільний час в русі.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіони

Цього тижня варто подумати про свій емоційний стан. Ви дуже багато тримаєте в собі і це на вас погано впливає. Якщо так хочеться, то влаштуйте скандал своїй половинці. Краще вияснити все тут і зараз, аніж жити в недомовках. Середина тижня передбачає незаплановані поїздки. На вихідних чекайте хороші новини від давніх друзів.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрільці

Початок тижня віщує бути повним на романтичні пригоди. Проте варто увімкнути здоровий глузд та подумати, чи правильний вибір ви зробили. Такі стосунки приречені бути розірваними. Ваш обранець видає себе не за того, ким є насправді. Будьте обачними. Варто роззирнутися навколо, адже у колі ваших знайомих є той, хто давно мріє бути з вами. На вихідні варто розвіятись та поїхати в невеличку подорож.

Гороскоп на тиждень ‒ Козероги

Цього тижня хтось може заплямувати вашу репутацію. Слідкуйте за тим, що ви говорите та кому, аби в майбутньому не картати себе. Зірки обіцяють успіх в кар’єрі, вдасться реалізувати старі проекти, які давно вже чекають свого часу. У любовному плані краще почекати. Вихідні проведіть за містом.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолії

Цього тижня доведеться важко попрацювати, аби не залізти в борги. Намагайтеся не витрачати гроші дарма, потім будете шкодувати. В середині тижня відбудеться примирення із близькою людиною. До кінця тижня не варто відвідувати різноманітні вечірки ‒ це забере у вас енергію, яку потім буде важко відновити. Вихідні краще провести за містом, бажано на самоті.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

Цей тиждень обіцяє бути досить продуктивним. Чекайте на завершення рутинної роботи. Неочікувана звістка зробить цікавий переворот у кар’єрі. На роботі можливе підвищення на значно вищу посаду. Або ж взагалі очікуйте зміни професійної діяльності, яка в майбутньому принесе високий прибуток. Середина тижня віщує нові романтичні стосунки. Не бійтеся відкривати своє серце, ваше кохання уже близько. Вихідні краще провести в новому для вас місці. Поїдьте туди, куди давно мріяли.

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