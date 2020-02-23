Гороскоп на 24 лютого 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кого чекають прекрасні перспективи, а хто повинен поберегти своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

У вас нарешті з’явиться можливість трохи відпочити. Ви добре попрацювали і тепер можете день повалятися на дивані

Тельці

Ви з новими силами можете приступати до роботи. Ви зможете реалізувати всі задумані плани.

Близнюки

Вам необхідно закінчити всі важливі справи, вирішення яких в відкладали. Проявіть увагу до своєї другої половинки.

Раки

Вам необхідно зменшити обороти. Ви занадто багато ставите перед собою завдань. Необхідний невеликий відпочинок. інакше звалитесь від хронічної втоми.

Леви

Перед вами стоїть дуже важливе завдання. Намагайтеся не наробити помилок. Проявіть ініціативу на роботі. Начальство спостерігає.

Діви

Для вас зараз найголовніше ‒ гармонія в родині. Намагайтеся якомога більше часу проводити з близькими людьми.

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Терези

Ви втомилися. А, значить, пора пакувати валізи і їхати у відпустку. Тепле море допоможе розслабитися і набратися сил.

Скорпіони

Ви весь вільний час проводите в сім’ї. Однак для гарного самопочуття вам необхідно розважитися. Тому покличте друзів і гарненько відпочиньте.

Стрільці

Ви можете зірвати великий куш. Намагайтеся не упустити прекрасну можливість. Вона може повністю змінити ваше життя.

Козероги

Вам варто звернути серйозну увагу на своє здоров’я. Проконсультуйтеся з лікарем. Є ймовірність загострення хронічних захворювань.

Водолії

Ви ‒ душа компанії. Тому вас часто запрошують на найгучніші тусовки. Однак не варто задирати носа. Хто високо літає, тому дуже боляче падати.

Риби

Ви знаходитесь на порозі нового життя. Скоро на вашому шляху зустрінеться людина, яка з ніг на голову переверне все. Будьте обережні і не кидайтеся у вир з головою.

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