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2 випуск «Один за всіх»-15: найбільш шокуюча програма за всю історію проєкту

23.02.2020

Вже сьогодні ми побачимо 2 випуск «Один за всіх»-15, який виявився найбільш шокуючим за всю історію проєкту. Маленьку Надійку розбещували та катували четверо рідних братів. Рідна мати стверджує, що хлопці просто полюбляють бавитися з маленькою сестричкою. Себе ж Марія вважає зразковою матір’ю та вимагає патронатну матір дівчинки Юлію повернути дочку. Від почутого у студії волосся стає дибки! Як буде вершитися правосуддя у студії «Один за всіх»-15 – дізнаєтеся вже сьогодні о 20:00.

один за всіх 15 2 випуск

Більше на тему: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

У 2 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • Які тортури від своєї родини пережила маленька дівчинка?
  • Чому рідна мати закриває очі на знущання над своєю дитиною?
  • Чи причетні до наруги над Надійкою рідні брати?
  • Кого у фіналі програми виведе на чисту воду поліграф?
  • Кого прямо зі студії заберуть під варту?

Video: 2 випуск «Один за всіх»-15: найбільш шокуюча програма за всю історію проєкту

23 лютого 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 2 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 2 (ефір від 23.02.2020)

Дізнайтеся вже сьогодні о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 21:00 дивіться онлайн повний 2 випуск «Один за всіх»-15 від 23.02.2020 на офіційному сайті!

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