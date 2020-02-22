У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 виступив гурт TVORCHI з піснею «Bonfire». Незважаючи на сучасне звучання судді у другому півфіналі відзначили нестабільність виконання. Чи зробив гурт роботу над помилками і як їх виступ прокоментували судді в фіналі? Докладніше читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): фінал 22 лютого 2020

У другому півфіналі Нацвідбору-2020 гурт TVORCHI отримала найбільшу кількість балів від журі та глядачів. Але чи вдасться їм повторити успіх у фіналі, адже не всі судді були впевнені у тому, що гурт може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Віталій Дроздов висловив думку про те, що група хоч і виглядає дуже сучасно, але музикантам трохи не вистачило стабільності.

Своїм виступом група TVORCHI поставили жирний акорд у фіналі Нацвідбору. Сергій Притула зазначив, що статистика прослуховувань треків виросла у 5 разів!

Тіна Кароль відзначила, що пісня – неперевершена. Коментувати нестабільність вокалу суддя не стала, адже за її словами, якщо говорити як вокаліст стосовно виступу, то краще мовчати. Тіна зазначила, що Андрій – нове слово у саунд-продюсуванні та щиро вірить у його талант.

Віталій Дроздов зазначив, що вокал сьогодні був ще гіршим, ніж тиждень тому. І замість тисячі слів, його вердикт пролунав мов вирок:

Я розчарований.

У свою чергу Андрій Данилко зазначив, що трек хітовий та крутий, але на Євробаченні може загубитися поміж інших.

Video: Віталій Дроздов про виступ TVORCHI: Я розчарований TVORCHI - фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ групи TVORCHI в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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