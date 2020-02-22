Віталій Дроздов: Сподіваюсь, сьогодні переможе молодість

Вже сьогодні стане відомо, хто відправиться на Євробачення-2020 представляти Україну. Член журі Нацвідбору Віталій Дроздов дав ексклюзивний коментар редакції STB.UA про свої очікування від ефіру. Детальніше читайте в матеріалі.

Які очікування і відчуття від фіналу?

Мій настрій схвильований, оскільки немає взагалі розуміння, хто переможе. Я подивився генеральний прогін і зрозумів, що виграти і «вистрілити» може кожен. Однак я радий тому, що буде несподівано.

У вас досі немає фаворита?

Ні, оскільки найважливіше те, що ми побачимо на сцені сьогодні. Я пройшовся за лаштунками і побачив колосальне хвилювання. Як вони з ним впораються — подивимося.

Як думаєте, сьогодні переможе досвід або молодість?

Я сподіваюсь, що сьогодні переможе молодість!

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