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Віталій Дроздов: Сподіваюсь, сьогодні переможе молодість
Вже сьогодні стане відомо, хто відправиться на Євробачення-2020 представляти Україну. Член журі Нацвідбору Віталій Дроздов дав ексклюзивний коментар редакції STB.UA про свої очікування від ефіру. Детальніше читайте в матеріалі.
Які очікування і відчуття від фіналу?
Мій настрій схвильований, оскільки немає взагалі розуміння, хто переможе. Я подивився генеральний прогін і зрозумів, що виграти і «вистрілити» може кожен. Однак я радий тому, що буде несподівано.
У вас досі немає фаворита?
Ні, оскільки найважливіше те, що ми побачимо на сцені сьогодні. Я пройшовся за лаштунками і побачив колосальне хвилювання. Як вони з ним впораються — подивимося.
Як думаєте, сьогодні переможе досвід або молодість?
Я сподіваюсь, що сьогодні переможе молодість!
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