Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Тіна Кароль: виступ KRUTЬ був ідеальним

22.02.2020

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ в прямому ефірі представила свою пісню «99». Молода артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах.

Хто їде на Євробачення від України – дивіться в онлайн трансляції фіналу відбору на Євробачення 2020

евровидение

Більше на тему: Євробачення 2020 – результати голосування на Національному відборі на Євробачення

Під час фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 виступ молодої бандуристки KRUTЬ із піснею «99» вразив глядачів. Однак не всі судді були в захваті від виступу.

Так, Андрій Данилко зазначив, що пісня KRUTЬ — найбільш атмосферна. Однак із вокальної точки зору були невеликі похибки.

У свою чергу Тіна Кароль підкреслила, що така співачка потрібна Україні:

«Виступ був ідеальним. Все чудово! Я бажаю тобі удачі».

А ось Віталій Дроздов позитивно відреагував на зміни, які дівчина внесла у свій номер. Однак виконання пісні було не ідеальним.

У свою чергу KRUTЬ знайшла, що відповісти суддям:

«Минулого разу я була настільки схвильована, що не могла об’єктивно оцінити свій виступ. Але цього разу все інакше. Найскладніше було стримати сльози. Я очікувала на жорстку критику, і я її отримала. І дуже вдячна, тому що це дозволяє мені стати кращою і працювати над недоліками».

Video: Тіна Кароль: виступ KRUTЬ був ідеальним

KRUTЬ - учасниця фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Круть в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить