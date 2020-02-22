Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 KRUTЬ в прямому ефірі представила свою пісню «99». Молода артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Нідерландах.

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Під час фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 виступ молодої бандуристки KRUTЬ із піснею «99» вразив глядачів. Однак не всі судді були в захваті від виступу.

Так, Андрій Данилко зазначив, що пісня KRUTЬ — найбільш атмосферна. Однак із вокальної точки зору були невеликі похибки.

У свою чергу Тіна Кароль підкреслила, що така співачка потрібна Україні:

«Виступ був ідеальним. Все чудово! Я бажаю тобі удачі».

А ось Віталій Дроздов позитивно відреагував на зміни, які дівчина внесла у свій номер. Однак виконання пісні було не ідеальним.

У свою чергу KRUTЬ знайшла, що відповісти суддям:

«Минулого разу я була настільки схвильована, що не могла об’єктивно оцінити свій виступ. Але цього разу все інакше. Найскладніше було стримати сльози. Я очікувала на жорстку критику, і я її отримала. І дуже вдячна, тому що це дозволяє мені стати кращою і працювати над недоліками».

Video: Тіна Кароль: виступ KRUTЬ був ідеальним KRUTЬ - учасниця фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Круть в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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