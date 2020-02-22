David Axelrod (Девід Аксельрод) виступив на фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Співак виконав авторську романтичну баладу «Horizon». Чи вдалося Девіду знову підкорити серця глядачів та як його виступ у фіналі Нацвідбору-2020 прокоментували судді? Докладніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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За словами артиста, пісня чекала своєї прем’єри цілих 5 років. David Axelrod називає «Horizon» справжнім гімном любові та вдячності коханій людині. Раніше артист зізнався, що його мета на Національному відборі на Євробачення-2020 проста – донести свою музику, поділитися власними емоціями і нагадати людям, заради чого потрібно жити.

У своєму фінальному виступі David Axelrod також вдався до трансформації свого номера. На цей раз ми не побачили його «ангельського» бек-вокалу. Сергій Притула не втримався від жартів:

Мені здається, я розгадав ваш секрет на фіналі! Здається, Джон Сноу хоче представляти Україну на Євробачення? СМС цьому бастарду!

Андрій Данилко та Віталій Дроздов позитивно прокоментували виступ Девіда. Вони зазначили, що зміна номеру стало правильним рішення.

У свою чергу Тіна Кароль захоплено прокоментувала виступ David Axelrod:

Я в шоці! Як можна за тиждень так мобілізуватися командою і неймовірно перевтілитися! Деталізація костюмів, перевтілення в очах, енергетиці. Ти рвеш за своє кохання. Я б вийшла заміж за тебе!

Video: Тіна Кароль про виступ David Axelrod: Я б вийшла заміж за тебе! David Axelrod - фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасника Девіда Аксельрода в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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