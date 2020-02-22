Учасник фіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT для багатьох став відкриттям ще минулого року. На сцені молодий виконавець представив сміливу конкурсну пісню «CALL FOR LOVE». Як виступ KHAYAT прокоментували судді – читайте в матеріалі.

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У прямому ефірі фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 виступив KHAYAT зі своєю піснею «CALL FOR LOVE». Глядачі на ура сприйняли виступ молодого, але вже досвідченого виконавця.

Віталій Дроздов зазначив, що номер хороший і публіка прекрасно реагує. Він висловив надію, що наступного року в разі поразки KHAYAT не боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні, а просто подарує країні хорошу та якісну музику.

Тіна Кароль захопилася виступом молодого виконавця:

«Ти — як хміль. Моє серце розтануло. Я пишаюся тим, що ми колись працювали разом. Ти крутий».

Video: Тіна Кароль про KHAYAT: Я пишаюся тим, що ми працювали разом KHAYAT- учасник фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасника Хаят в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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