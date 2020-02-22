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Притула, визивай пожарку: Вєрка Сердючка підірвала сцену Нацвідбору-2020
В ефірі телеканалів СТБ та UA:Перший стартував фінал Нацвідбору на Євробачення-2020! Вєрка Сєрдючка буквально підірвала сцену з перших хвилин прямого ефіру. Як це було? Краще один раз побачити, ніж тисячі разів прочитати! Дивіться виступ зірки світового рівня Вєрки Сердючки у матеріалі.
Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)
Цариця українського шоу-бізу — саме так представив Вєрку Сердючку ведучий Нацвідбору-2020 Сергій Притула. Виступ зірки світового рівня буквально підірвав прямий ефір з перших хвилин. Усі глядачі у залі і, ми впевнені, що і по той бік екрану, не змогли всидіти на місці.
Притула, визивай пожарку! – так почала свій виступ Вєрка Сердючка.
І з цими ж словами ми пропонуємо вам переглянути цей шедевральний виступ!