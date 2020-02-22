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Притула, визивай пожарку: Вєрка Сердючка підірвала сцену Нацвідбору-2020

22.02.2020

В ефірі телеканалів СТБ та UA:Перший стартував фінал Нацвідбору на Євробачення-2020! Вєрка Сєрдючка буквально підірвала сцену з перших хвилин прямого ефіру. Як це було? Краще один раз побачити, ніж тисячі разів прочитати! Дивіться виступ зірки світового рівня Вєрки Сердючки у матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Цариця українського шоу-бізу — саме так представив Вєрку Сердючку ведучий Нацвідбору-2020 Сергій Притула. Виступ зірки світового рівня буквально підірвав прямий ефір з перших хвилин. Усі глядачі у залі і, ми впевнені, що і по той бік екрану, не змогли всидіти на місці. 

Притула, визивай пожарку! – так почала свій виступ Вєрка Сердючка.

І з цими ж словами ми пропонуємо вам переглянути цей шедевральний виступ!

Video: Притула, визивай пожарку: Вєрка Сердючка підірвала сцену Нацвідбору-2020

Вєрка Сердючка підірвала сцену відбору на Євробачення 2020 з перших хвилин прямого ефіру. Як це було - дивіться виступ зірки світового рівня Вєрки Сердючки в матеріалі

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