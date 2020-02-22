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Останній рік змінив усе: переможець Євробачення-2019 розповів про життя після конкурсу

22.02.2020

Минулого року переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. На конкурсі він виступив з піснею «Arcade», яка відразу полюбилася фанатам Євробачення. Але чим зараз займається молодий артист? І як перемога на Євробаченні-2019 вплинула на його творчий шлях? Дізнаємося вже зараз!

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Відомо, що переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс – дуже цікава і талановита особистість. Рік тому він заслужено завоював перемогу на міжнародному конкурсі, зачарувавши публіку сильною композицією.

«Цей останній рік змінив усе. Повністю все! Те, що починалося як маленька ідея в думках Ільзе (Ільзе Деланж – представниця Нідерландів на Євробаченні-2014, наставник Дункана в шоу The Voice of Holland. – Прим. ред.), виявилося початком чогось величезного. Вплив, який позначатиметься на моїй кар’єрі та житті до кінця моїх днів. Кожен крок, який ми зробили з того моменту, був сповнений думок, сповнений любові і сповнений пристрасті. Чому? Тому що я сповнений рішучості будувати», – написав в Instagram Дункан Лоуренс.

Також молодий виконавець розповів про свої ідеї та плани на майбутнє:

«Я нарешті отримав шанс жити своєю мрією. У 2019 ми з командою знайшли ідеальний ґрунт для початку будівництва. У найближчі пару років я буду збирати цеглу, будувати стіни так високо, що через деякий час я опинюся в прекрасному будинку в світі музики. Будинок, в який я сподіваюся запросити молодих, нових художників, щоб допомогти їм у досягненні їхніх цілей і здійсненні мрії. Точно так само, як Ільзе зробила і робить зі мною. Це буде будинок, зроблений з падінь, повзання, вставання і руху. Але перш за все це буде будинок, наповнений любов’ю. Безпечний притулок, який деякі можуть ніколи і не зрозуміти. Але ми робимо. І це – найголовніше».

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