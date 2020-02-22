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Нацвідбір на Євробачення-2020: Хто з фіналістів лідирує в YouТube

22.02.2020

Зовсім нещодавно відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Журі та глядачі визначили учасників, які пройшли у фінал. З шістнадцяти конкурсантів шестеро стали на крок ближчими до перемоги. Хто набрав найбільшу кількість переглядів у YouТube – дізнайтеся в матеріалі.

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

Члени журі та глядачі за допомогою своїх голосів визначили шістку учасників, які пройшли в фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Уже в цю суботу, 22 лютого, кращі  виступлять знову, але вже в фіналі, де будуть боротися за можливість представити Україну на головному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Дивіться підбірку виступів учасників – лідерів в YouТube прямо зараз!

TVORCHI – 270 тисяч переглядів

KRUTЬ – 265 тисяч переглядів

Gо-A – 250 тисяч переглядів

KHAYAT – 220 тисяч переглядів

Jerry Heil – 208 тисяч переглядів

David Axelrod – 84 тисячі переглядів

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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