На нас вже не дивляться як на ноунеймів: Go_A про Нацвідбір і підготовку до фіналу

Вже завтра, 22 лютого, відбудеться довгоочікувана подія — фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. За перемогу позмагається гурт Go A, який став одним із фаворитів у суддів та глядачів. Чому учасники не прислухаються до порад батьків, як реагують на молодих артистів на радіо та що зміниться у постановці номеру на фіналі? Читайте ексклюзивне інтерв’ю гурту Go_A в матеріалі.

Євробачення 2020: фінал відбору на Євробачення 2020 в Україні дивитись онлайн

Що змінилося за два тижні після вашого виступу в першому півфіналі? Можливо, особиста оцінка своєї роботи, або оточуючі почали впізнавати на вулицях?

Єдине, що нас змінило — це те, що ми прочитали багато позитивних коментарів про себе! Так, не будемо приховувати, що приємно отримувати відгуки від глядачів, які дійсно хочуть бачити нас представниками України на Євробаченні у Роттердамі. А ще ми нормально виспалися (сміється. — Прим.ред.). Наразі взялися за активну підготовку. Щодо впізнаваності, то не можемо сказати, що фанати нас «розривають», ні. Ми спокійно виходимо і займаємося своїми справами. Єдине, що істотно змінилося — це коли приходимо на радіо. На нас вже не дивляться як на ноунеймів, а сприймають як гурт Go-A, який достойно виступив у півфіналі Нацвідбору.

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Як ваші батьки відреагували на виступ? Які в них були емоції, зауваження, поради?

Зауважень — ніяких (посміхається. — Прим. ред.). Батьки завжди казатимуть, що все добре, навіть, коли все погано. Тому на етапі Нацвідбору на Євробачення набагато цікавіше слухати пересічних людей, які не зацікавлені нам допомогти. Вони об’єктивно оцінюють наш спів, роботу, виступ. Також радять, що додати, а що, навпаки, прибрати.

В одному зі своїх інтерв’ю Віталій Дроздов зазначив, що у разі, якщо ви не зміните постановку до пісні, то ефекту «вау» може не відбутися. Чи змінювали номер до фіналу?

Ми змінили костюми. Щодо постановки, то танцювати ми точно не зможемо, адже пісня вокальна і її необхідно співати. Хлопці грають на барабанах. Тож, глобально не змінилося нічого. Ми додали більше динаміки у відео і у світло, аби краще підкреслювалася сама пісня. І це не менш важливо у постановці.

Як пройшла репетиція і які відчуття після? Чи готові завтра до виступу?

Сьогодні ми приїхали у Палац культури КПІ о сьомій ранку на репетицію. Зрозуміло, що встати у такий час — не проблема. А от з голосом складніше, адже зв’язки ще сплять. Проте заспівали, світло, відео відрегулювали, підготувалися і сподіваємося, що все буде добре!

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