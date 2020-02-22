Вже 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020 в ході якого буде обраний представник від України. Серед шести учасників лише один здобуде заповітну перемогу і вже у травні виступить на сцені пісенного конкурсу у Роттердамі. Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто ж поїде від України на Євробачення у 2020 році.

Хто їде на Євробачення від України – дивіться в онлайн трансляції фіналу відбору на Євробачення 2020

Після другого півфіналу відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів. KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI знову виконають пісні, а журі та глядачі розподілять свої голоси. Проте результати ми дізнаємося 22 лютого. А поки пропонуємо зпрогнозувати переможця.



* Це голосування є розважальним контентом і не впливає на результати офіційного голосування за учасників Національного відбору на Євробачення-2020!

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