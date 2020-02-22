22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020 , в ході якого буде названо представника на пісенний конкурс від України. Редакція STB.UA проводила фан-голосування за улюблених фіналістів. Про те, хто з виконавців набрав найбільшу кількість голосів і за прогнозами глядачів повинен перемогти у фіналі Нацвідбору, читайте в матеріалі.

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Шість фіналістів Національного відбору на Євробачення-2020 ‒ KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI ‒ знову виконають конкурсні пісні, а журі та глядачі розподілять свої голоси.

Пропонуємо ознайомитися з результатами фан-голосування. Отже найбільше шансів перемогти у Нацвідборі є у KHAYAT’а. Співак зайняв лідируючу позицію: за нього віддали свої голоси 32% читачів. На другому місці ‒ молода бандуристка KRUTЬ. Дівчина набрала 24%. Трійку лідерів закриває дует TVORCHI. За хлопців проголосувало 18% глядачів.

Фолк-гурт Go-A набрав 12%, а відома українська виконавиця Jerry Heil займає передостаннє місце із 12% від тих, хто проголосував. А ось на шостому місці з 4% розташувався David Axelrod.

Звертаємо увагу на те, що фан-голосування ‒ це розважальний контент, який не впливає на результати офіційного голосування за учасників Національного відбору на Євробачення-2020!

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